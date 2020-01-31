Между булок, ИспекЛось, ВилкиНет: креатив или безграмотность?

Сегодня на «Призыве» мы начинаем серию лингвистических программ, где будем обсуждать темы, связанные с правильным и неправильным использованием русского языка в нашей жизни. И вести эту рубрику буду я, Татьяна Ковалева, кандидат филологических наук, преподаватель Владимирского филиала Финансового университета, координатор проекта «Тотальный диктант» во Владимире.

И наша первая тема касается наружной рекламы Владимира. Много ли в ней ошибок? И какие самые распространенные? Смотрите видео и присылайте нам свои примеры!

В современной наружной рекламе в городе Владимире наблюдается две тенденции: это использование элементов языковой игры и большое количество ошибок.

Языковая игра – это сознательное нарушение языковых и речевых норм с целью создания креативных наименований, которые имеют экспрессивное значение и способны привлечь внимание читателя или слушателя.

И это явление положительное, так как через языковую игру реализуется лингвокреативный потенциал носителей языка. Кроме того, нестандартные названия привлекают клиентов.

Мы даже провели небольшой опрос жителей и гостей города, узнав у них, какие названия владимирских кафе или ресторанов им кажутся наиболее креативными? И вот, что у нас получилось:

«Мятная сова» — привлекает нестандартная сочетаемость. К сожалению, это кафе во Владимире закрылось, но название до сих пор на слуху.

«Между булок» — интересно название своей грамматической формой. Как правило, для названий мы используем именительный падеж, а здесь родительный. Кроме того, название вызывает двусмысленные ассоциации: бургер с двумя булочками и нечто неприличное.

«ИспекЛось» — здесь языковая игра строится на популярной сегодня тенденции – экспериментировать со слитным и раздельным написанием. Название можно воспринимать двояко: как глагол «испеклось» и как существительное с глаголом «испек лось», что подтверждает символика кафе.

Итак, в языковой игре, которая используется в современных названиях, вывесках и рекламе, можно выделить три наиболее популярных приема:

создание нестандартных наименований с помощью соединения двух алфавитов — латиницы и кириллицы: «the Дым», «Грузлайт»;

создание нестандартных наименований с помощью обыгрывания слитно-раздельного написания: «ИспекЛось», «ВилкиНет»;

обыгрывание созвучных ассоциаций (иногда на грани): «Между булок», «Ночной дожор», «Половой вопрос». Это все, конечно, на грани.

Если языковая игра – это намеренное нарушение нормы, то теперь рассмотрим непреднамеренное нарушение норм, то есть ошибки.

Какие ошибки самые распространенные?

Лексические. «Булка хлеба» (булка – это и так вид хлеба, уточнение избыточно, это плеоназм).

Орфографические. «Пицца на показ» (наречие пишется слитно), «ПрАкат велосипедов» (приставка ПРО пишется через О).

Огромное количество орфографических ошибок сегодня связано с употреблением дефиса. Особенно в заимствованных словах: бизнес-ланч, мастер-класс, гриль-хаус, стейк-хаус, беби-бум, экспресс-банк.

Природа ошибки понятна: пишут по аналогии с англоязычными вариантами, однако не будем забывать правило русской орфографии. Через дефис пишут сложные слова, образованные на основе двух самостоятельных слов или существительного с приложением.

Пунктуационные. Как правило, это пропущенные запятые и другие знаки препинания. Нередко это вносит двойной смысл в название.

Например, «Может кофе?» (правильно «Может, кофе?»). Без запятой это выглядит не как предложение выпить кофе, а как вопрос: может кофе или не может? И что ОН может? Так и хочется ответить: кофе может, кофе может все, что угодно, – и далее по тексту.

Или объявление без знаков препинания на вокзале: «Просьба пассажиров голубей не кормить». Как растолковать этот текст?

Вероятно, просят пассажиров, чтобы они не кормили птиц. Но можно понять и обобщенно, будто бы просят не кормить ни пассажиров, ни голубей. Все зависит от фантазии, знаков препинания и управления в нужном падеже! Правильно, на мой взгляд, так: «Просьба к пассажирам: голубей не кормить!»

Не знаю, как вас, а меня подобные безграмотные надписи наводят на определенные мысли и делают антирекламу заведению или услуге, которую мне предлагают. Будьте внимательны к знакам препинания, ведь это, прежде всего, показатель вашего образования и квалификации.

Тоже увидели объявление/вывеску с ошибкой? Присылайте – разберем!

Кандидат филологический наук Татьяна Ковалева

Спасибо Надежде Ивахиной, Илье Архиповой, Екатерине Чушикиной за присланные фото.

Заглавное фото: vk.com/mozhetcoffee33