Мэрия Владимира грозит судом за задержки согласования спорткомплекса

Во Владимире затормозилось строительство сразу нескольких объектов социальной сферы, спорта и образования, в том числе региональных, заявил глава администрации областного центра Андрей Шохин. В качестве примера он привёл запроектированный спорткомплекс во Владимире в районе улицы Мира. Это была территория ВлГУ, в прошлом году Минобразования РФ подписало документы на предоставление городу земельного участка. Но упёрлась Госинспекция по охране объектов культурного наследия. Эксперты не дают согласование на разрешительную документацию.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Сейчас мы ждем утверждения правил землепользования и застройки.

Нам не дает заключения инспекция по охране объектов культурного наследия.

Не совсем понятно, почему. Мы ничего не изменили в исторической части города. Непонятная ситуация.

У нас выхода не будет, подадим в суд, чтобы понудить их к этому.

Новый спорткомплекс на Мира внесён в генплан развития Владимира.

Крытый спортивный зал по владимирским меркам — огромный. Только площадь основной арены спорткомплекса составляет 72 на 36 метров, трибуны способны вместить 3,5 тысяч зрителей. Там можно проводить всероссийские и международные соревнований. 8 тренировочных залов, 14 раздевалок, залы для единоборств и игровых видов спорта, конференц-зал – всё это есть на бумаге, но разрешения на претворение это в жизнь нет.



Между тем во Владимире в 2020 году планируется начать и реконструкцию стадиона «Торпедо». Область выделяет на это около 64 миллиона рублей. Ещё 55 миллионов направят на ремонт спортивных школ олимпийского резерва Владимира. Обещают также закупить оборудование и инвентарь.

А ещё в мэрии снова возобновили обсуждение ремонта стадиона «Юность». Проект обещают закончить в ближайшее время. И уже в этом году, обещал сити-менеджер Андрей Шохин, стадион приведут в порядок.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»