Мэрия намерена воскресить кинотеатр «Художественный» своими силами

Кинотеатр «Художественный», закрытый много лет, опять готовится к обследованию специалистов. Теперь за муниципальный бюджет будут делать проект восстановления памятника архитектуры. Сложно сосчитать, каким он будет по счету. «Третий раз на одни и те же грабли наступать не хочется», — заявил сити-менеджер Андрей Шохин. Никаким инвесторам историческое здание передавать больше не будут. Два предыдущих частника так и не смогли вдохнуть вторую жизнь в когда-то популярный и востребованный среди владимирцев кинотеатр.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

Мы больше передавать в аренду «Художественный» не будем. Все.

Там сейчас разобраны полы. Сделаем проект восстановления этого здания и определим его функционал, что же там будет. Один зал кинотеатра все равно можно оставить.

Нужно наполнить востребованными вещами. Молодежные мероприятия проводить.

Своими силами потянуть ремонт запущенного здания мэрия не сможет. И это признает. Но проект работ сделать обещает. И это намерение кажется, как минимум, странным, потому что концессионер «Лилу продакшн» собирал полный пакет документов. Сити-менеджер Андрей Шохин заявил, что если кинотеатр когда-либо и попадет в какую-нибудь федеральную программу, то для этого обязательно потребуется новый проект и новая госэкспертиза. Но тратить деньги на очередные описания того, что нужно подлатать, без видимой перспективы кажется неразумным.

Даже лепнину в кинотеатре, представляющую историческую ценность, нельзя обновить без госэкспертизы.

«Призыв» ранее неоднократно сообщал о работе двух инвесторов, решившихся взяться за реконструкцию кинотеатра и возобновление кинопоказов. Первый даже начал работать, но потом оставил после себя кучу долгов по аренде и зарплате сотрудникам и уехал. А второй затормозил на стадии проектов и обанкротился. Мэрия была вынуждена подавать в Арбитражный суд, чтобы взыскать средства за аренду здания и земельного участка.



Не исключено, что в конечном итоге кинотеатр «Художественный» сохранит только название, а заселятся в него в итоге творческие объединения, откроются кафе с небольшим кинотеатром. Правда, о сроках по-прежнему никто сказать ничего не может.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»