Материнский капитал по-новому начнут оформлять весной

Материнский капитал по новым правилам могут начать начислять уже весной этого года. Сейчас депутаты и сенаторы готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент дал в недавнем послании Федеральному Cобранию, сообщают «Известия». В комитете Госдумы по социальной политике изданию уточнили, что материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле.

Парламентарии готовят поправки в законодательство.

Согласно поручению президента, с 1 января текущего года за первого ребенка в семье теперь положен материнский капитал в размере 466 617 тыс. рублей, при рождении второго ребенка эта сумма увеличится на 150 тысяч. Тем, кто готовится стать родителем в третий раз, государство поможет с выплатой ипотеки.

Для того, чтобы притворить поручения в жизнь, придется внести изменения в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи». Существенные изменения будут вноситься и в бюджетный кодекс. При этом рассматривать в Думе законопроекты планируют максимально быстро.

Ранее «Призыв» сообщал, что 79 владимирских женщин уже претендуют на материнский капитал за первенца.

Ольга Ефремова

Фото: csznlr.ru