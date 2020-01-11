Мастер собрал хоккейную клюшку из мотоциклетной цепи

Житель Вязников смастерил необычный новогодний подарок. В собственном гараже Сергей Панков сварил клюшку для игры в хоккей. Вход пошли разнообразные железные запчасти: гайки, болты, шайбы и даже мотоциклетная цепь. Большинство деталей мужчина нашел на металлобазе, что-то принесли друзья.

— Перед Новым годом меня попросили сделать клюшку в подарок. Так у меня самого такого инвентаря не было, я пошел к другу, попросил у него клюшку, измерил все размеры и сделал 1:1, — рассказал «Призыву» Сергей Панков, — Для ручки я использовал мотоциклетную цепь. Сложил ее в два раза и получилось точь-в-точь. Остальное дело техники.

Крюк хоккейной клюшки мастер сделал из гаечных ключей, гаек, болтов и саморезов.

Есть даже шайба, но только в качестве крепежного элемента. Необычный спортивный инвентарь житель Вязников сварил, зачистил и покрыл автомобильным лаком. Вот только играть в хоккей им не стоит. Клюшка тяжелая, поднять ее сложно, а ударить ей можно больно.

Клюшка — далеко не самый известный сувенир сварщика из Вязников. Для своей первой работы — улитки — Сергею понадобилась одна гайка. Необычные сувениры мастер делает из автозапчастей, кухонных предметов и элементов крепежа. Некоторые композиции автора представлены в музее мусора в Москве, а двухметровая скульптура украшает один из баров в Праге. В честь 100-летия со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянов родному городу Сергей Панков подарил скульптуру соловья.

Ранее «Призыв» сообщал, что стимпанк-скульптуры появились на улицах Александрова.

Полина Тарбеева

Фото Сергея Панкова