Малышей примут в ясли в феврале

Во Владимире завершилось строительство четырех корпусов яслей. Осталось выставить мебель в помещениях и наладить оборудование в пищеблоке. Потребуется также персонал: воспитатели, нянечки и повара. Все здания построены поблизости или на территории существующих детсадов: на Завадского, Крайнова, Сурикова, 1-ой Пионерской.

Ясли построены там, где самая большая очередь. Преимущественно, в Ленинском районе.

— Родители встают в очередь в ДОУ с рождения ребенка. Мы уже отобрали тех детей, у кого возраст подходит. В ясли принимают с полутора до трех лет. Таких в очереди 195 человек. Мест в яслях хватит на 200 человек, — сообщил глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Ясли строились в спешном порядке, всего за четыре месяц. Были сложности. К примеру, на 1-ой Пионерской пришлось менять все коммуникации в садике и тянуть новые к яслям. Там еще работы не закончены. На Завадского ясли построили на месте сквера, спилили больше 50 деревьев. «Оттяпали» часть земли, как «Призыв» сообщал ранее, у собственников многоквартирных домов, чтобы поставить веранды и ограждение. На Сурикова и Крайнова дети в садиках не гуляли всю осень, потому что на месте их веранд и игровых площадках развернулась стройка.

Зато на выходе — четыре новых здания с самым современным и нужным оборудование. Есть даже огромные телевизоры с мультиками и электрические шкафы для сушки одежды. Габариты спален и игровых вообще поражают. В таких не 25, а все 35 малышей поместятся без проблем.

Еще двое яслей такого же типа построят в 2020 году.

Новые садики будут строить на Полянке, где выдано много участков многодетным семьям, Тихонравова и в микрорайоне Веризино. Последний будет полноценным садиком, но с ясельными группами. Пока семьи ждали начала строительства дошкольного учреждения, а это без малого 10 лет, дети успели вырасти из ясельного возраста. Теперь уже там предельно актуальный вопрос – строительство школы. Но ее будут в этом году году только проектировать.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»