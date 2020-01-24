Лжегазовики «разводят» владимирцев на покупку сигнализаторов

Во Владимире промышляет группа лжегазовиков. Представляясь сотрудниками горгаза или других компаний с созвучными наименованиями, они продают (тут бы лучше подошло слово «втюхивают») жителям сигнализаторы утечки газа. А тех, кто сомневается в необходимости покупки прибора, пугают штрафами, якобы предусмотренными законодательством. Кроме того, владимирцам навязываются услуги по установке приборов учета газа, а также по техническому обслуживанию газового оборудования.

В компании «Газпром газораспределение Владимир» разъясняют, что оснащение газифицированных квартир и домов системами контроля загазованности не является обязательным. Установить их можно только желанию (кроме случаев переустройства сетей или нового строительства).

Штрафы за отсутствие приборов законодательством не предусмотрены.

Также газовая компания информирует, что установка приборов учета потребления газа для абонентов, использующих только газовую плиту для приготовления пищи, по закону не обязательна. Приборы учета необходимы только при наличии отопительного газового оборудования, потребляющего 2 и более куб. м газа в час.

Что касается технического обслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования, то оно осуществляются только на основании договора, заключенного между собственником газового оборудования и специализированной организацией.

Графики технического газового оборудования размещены на официальном сайте «Газпром газораспределение Владимир». Объявления о предстоящих плановых проверках вывешиваются на стендах подъездов домов за несколько дней до техобслуживания.

— Специалисты обязаны иметь удостоверение установленного образца и быть одетыми в форму с логотипом компании, а по окончании обслуживания — выдать заказчику акт выполненных работ. Расчеты на месте не производятся. Оплата оказанных услуг осуществляется по выставляемым квитанциям, — разъяснили в пресс-службе «Газпром газораспределение Владимир».

Ранее «Призыв» сообщал о новых способах обмана, которые придумают кибермошенники.

Ольга Ефремова

Фото: bigkiev.com.ua