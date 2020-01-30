Люди в белых одеждах перевязывают трубы

Во Владимире массово меняют теплоизоляцию на наружных тепловых сетях. Специалисты укладывают утеплитель и монтируют новые металлические каркасы. Внешний вид этих людей, как минимум, удивляет горожан. Бригады ходят в белых комбинезонах. Такой одежды у местных работяг раньше не наблюдалась. Эта защитная одежда необходима, поскольку материалы, с которыми им приходится работать, агрессивные.

Спецодежда делается из нетканых материалов по инновационной технологии спанбонд.

Реконструкция теплоизоляции магистральных теплосетей проводилась уже на улицах Северной, 1-й Пионерской, Полины Осипенко, Асаткина. Утеплять приходится по нескольку сотен метров сразу. Трубы — голые. В большинстве случаев старую «обмотку» украли. Энергетики сетуют, что лица без определенного места жительства, а также предприимчивые дельцы разбирают защитную оболочку по частям. Одни греются, другие сдают в цветмет и перепродают.



Оголенные наружные коммуникации отражаются на платежках жителей. Потери тепла по пути в дома горожан сказываются и на температуре в квартирах. Перед энергетиками стоит задача постепенно переносить все надземные теплосети под землю. Такая работа проводится каждый год в рамках сезонной реконструкции.

Как «Призыв» сообщал ранее, многие владимирцы задаются вопросом, как бороться с перетопами и, соответственно, переплатами за тепло. Одна из мер — повышение энергоэффективности. Новая обмотка и ремонты труб — из этой темы.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»