Легковушка загорелась после ДТП на перекрестке

Иномарка загорелась после столкновения на пересечении проспекта Строителей и улицы Белоконской во Владимире. Сведений об обстоятельствах дорожной аварии в пресс-службе УМВД по Владимирской области пока мало. Известно, что на перекрестке столкнулись «Renault» и «Hyundai». Кто спровоцировал ДТП, выясняется. В сеть попало видео, которое сняли очевидцы аварии.

Авария произошла накануне вечером. На улице уже было темно, но этот участок дороги освещался. На дороге не было ни снега, ни льда. Предположительно, одна из иномарок выезжала с второстепенной дороги и не пропустила ту, что ехала в прямом направлении, по главной. По информации пресс-службы УМВД, за медпомощью никто не обращался. Водитель и пассажиры выбрались из загоревшейся машины самостоятельно. МЧС тоже никто не вызывал. Свидетели помогли потушить возгорание в моторном отсеке.

Как «Призыв» сообщал ранее, этот перекресток стал предельно аварийным. Из-за отсутствия дублеров и разрешенного левого поворота здесь постоянно случаются аварии. Администрация не предпринимает никаких мер, чтобы обезопасить перекресток и рядом находящийся опасный пешеходный переход.

Анна Тумановская

Фото и видео «Подслушано Автомобилистов Владимир»