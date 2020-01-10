Ледовый дворец торжественно открыли в Судогде

Ледовый дворец в Судогде, которого так ждали местные жители, распахнул свои двери. Торжественное открытие спортивного объекта состоялось накануне. По случаю этого события во дворце стартовал финальный матч турнира памяти Александра Рагулина. За первое место боролись две хоккейные команды: местный «Судогодец» и «Газовик» из города Кимры Тверской области. В результате матч окончился победой гостей. Третье место досталось команде «Союз» из Кирова.

Дворец в Судогде построен по тому же типу, что и во Владимире.

Внутри катка расположены ледовый зал с хоккейной площадкой и трибуной для зрителей на 237 мест, зал общей физической подготовки, тренажёрный зал, а также вспомогательные помещения: раздевалки с душевыми кабинами и санузлами, тренерские и судейские комнаты, помещения для сушки спортивной одежды и обуви, для заточки коньков, медицинский и методический кабинеты, технические помещения, вестибюль, гардероб, буфет, охранно-диспетчерский пост. Пропускная способность катка – 137 человек в смену. Для маломобильных групп населения на главном входе в здание и эвакуационном выходе устроены пандусы.

Строительство спортивного объекта началось летом 2018 года. На эти цели было направлено более 370 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Подрядчиком выступила санкт-петербургская компания «МНК – ГРУПП», которая ранее возвела ледовый дворец во Владимире

Ранее «Призыв» сообщал, что сегодня, 10 января, Владимире на бульваре Пушкина откроется каток. Торжественный старт намечен на 19.00.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы областной администрации