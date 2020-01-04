Куда пойти в рождественские праздники

5 января в 15.00 — «Владимир в кино» (12+). Прогулка по местам киноистории города: где что снималось, какие декорации сохранились, сравним с кадрами из фильмов. Длительность — 2,5 часа. Место старта уточняйте у администратора проекта. Оплата — сколько сочтёте нужным.

6 января в 11.00 – «Ретросклад» (6+). Во Владимире открылась новая точка притяжения, и всем надо там побывать. Это огромный ангар рядом с вокзалом, заставленный тысячами предметов ушедших эпох — советской и даже дореволюционной. Сходить можно и самостоятельно, но в сопровождении экскурсовода это явно будет круче! Длительность — 2 часа. Решили присоединиться — пишите администратору проекта. Стоимость экскурсии -120 руб.

6 января в 18.00 – «Коляда» (16+). Вернёмся к истокам и рождественскую ночь встретим с колядками. Полевые исследования с песнями и плясками. Опытным путём поймём, где живут самые щедрые владимирцы (или самые жадные, если вы пессимист). Длительность — 2 часа. Место старта уточняйте у Ирины Курочкиной. Участники не только ничего не заплатят, но ещё и разживутся едой.

8 января в 12.00 – «Говорит и показывает… улица Диктора Левитана!» (12+). Посмотрите, сколько интересного может быть на одной-единственной улице города. И причем даже нестарой. И, конечно же, поговорим о жизни нашего земляка и великого диктора, «голоса Победы» Юрия Левитана. Длительность — 2 часа. Место старта уточняйте у Татьяны Лысовой. Оплата — сколько сочтёте нужным.