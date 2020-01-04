Куда пойти в рождественские праздники

-
Экскурсии от местных для местных
5 января в 15.00 — «Владимир в кино» (12+). Прогулка по местам киноистории города: где что снималось, какие декорации сохранились, сравним с кадрами из фильмов. Длительность — 2,5 часа. Место старта уточняйте у администратора проекта. Оплата — сколько сочтёте нужным.
6 января в 11.00 – «Ретросклад» (6+). Во Владимире открылась новая точка притяжения, и всем надо там побывать. Это огромный ангар рядом с вокзалом, заставленный тысячами предметов ушедших эпох — советской и даже дореволюционной. Сходить можно и самостоятельно, но в сопровождении экскурсовода это явно будет круче! Длительность — 2 часа. Решили присоединиться — пишите администратору проекта. Стоимость экскурсии -120 руб.
6 января в 18.00 – «Коляда» (16+). Вернёмся к истокам и рождественскую ночь встретим с колядками. Полевые исследования с песнями и плясками. Опытным путём поймём, где живут самые щедрые владимирцы (или самые жадные, если вы пессимист). Длительность — 2 часа. Место старта уточняйте у Ирины Курочкиной. Участники не только ничего не заплатят, но ещё и разживутся едой.
8 января в 12.00 – «Говорит и показывает… улица Диктора Левитана!» (12+). Посмотрите, сколько интересного может быть на одной-единственной улице города. И причем даже нестарой. И, конечно же, поговорим о жизни нашего земляка и великого диктора, «голоса Победы» Юрия Левитана. Длительность — 2 часа. Место старта уточняйте у Татьяны Лысовой. Оплата — сколько сочтёте нужным.
-
Фреш-проект «Самовар-party» 0+
Праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару. На главной площадке праздника развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флеш-моб «Чайничек с крышечкой». В этот день главным обрядом станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будут вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах: роспись деревянных ложек, чашка-декупаж.
Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрёшек» и многое другое. Не обойдётся и без сюрпризов — на сцене праздника выступят лучшие творческие коллективы города и музыканты.
-
Фестиваль друзей 6+
Владимирская музыкальная группа «Бесконечная история» впервые решила провести Фестиваль друзей в 2000 году, пригласив на концерт музыкантов Владимира и московского музыканта Александра О’Карпова, жизнь которого трагически оборвалась во время теракта на Дубровке. В 2007 году музыканты решили сделать фестиваль традиционным, и с тех пор в начале января на сцене театра «Новая сцена» можно увидеть интереснейших музыкантов из Владимира, Коврова, Нижнего Новгорода, Москвы и других городов.
В этом году фестиваль также пройдет в течение двух дней. В первый день зрители смогут услышать творчество самих организаторов – группы «Бесконечная история», гитариста из Москвы Константина Жирова, Олега Зеленина и его группу «НЛО», Андрея Кельина и много других интересных музыкантов. Во второй день выступят легендарные «PitStop» с Олегом Беспаловым, группа «Однаночь», «Заговорщики», «Меридиан 180», «Подгород» и много других прекрасных исполнителей.
Примечательно, что большинство песен пишут сами музыканты на русском языке, поэтому зрителям интересно будет не только услышать мелодию, но и понять то, что хотят они сказать! Очень важно, что на фестиваль можно прийти всей семьей, так как атмосфера очень дружеская, по-настоящему искренняя!
Театр «Новая сцена»: ул.Горького, 69
5 и 6 января в 18.00
Билеты можно приобрести при входе
-
«Зимняя дорога» ансамбля «Мурома» 6+
Муромский ансамбль «Мурома» организован осенью 1987 года заслуженным работником культуры России Александром Черниковым. В его составе — 9 мужчин. В репертуаре ансамбля: традиционные русские народные песни, инструментальные композиции и наигрыши на старинных русских инструментах XIII — XVI веков, православные духовные песнопения с использованием колоколов, отлитых в начале XIX века, лирические, строевые, плясовые песни Центра и Юга России, современные инструментальные обработки народных и популярных песен.
Ансамбль «Мурома» давал концертные выступления за рубежом и на лучших площадках России, в том числе в Колонном зале Дома Союзов и Большом зале Государственного Кремлевского Дворца съездов, Зале церковных соборов храма Христа Спасителя и др. Он является обладателем Гран-при нескольких международных конкурсов исполнителей народной музыки, лауреатом телерадиоконкуса «Голоса России», всероссийского конкурса фольклорных коллективов «Традиции», международных фестивалей фольклора и ремесел во Франции, Тунисе и Омане.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
6 января в 18.00
Цена билета — 300-500 руб.
-
«Рождественские встречи с Сергеем Артемьевым» 6+
Праздничный рождественский концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов, певца и шоумена Сергея Артемьева и его друзей-коллег: шоу-группы «Шоколад», выпускницы вокальной студии «СтАрт» Маргариты Стурза, танцевального дуэта «Jeunesse», а также постоянных и новых участников встреч — Кристины Мелентьевой, Игоря Рахчеева, Натальи Козловой, Андрея Романова (скрипка), Кирилла Еропова, Сергея Дулова, Дмитрия Дербенева (г. Ковров) и Игоря Смолина (г. Покров).
-
BeAt DeViLs во Владимире 18+
Московская группа Beat Devils играет в стиле psychobilly, а свой первый концерт дала в 2001 году. Коллектив славится своим нестандартным подходом к данному жанру, сочетая фирменные мелодии с мощными ритмами, что вместе уже более 18 лет является коронной фишкой московского трио. За это время Beat Devils дали свыше 1000 концертов в городах России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Германии, Испании, Голландии, Бельгии, Финляндии, выступили на главных сайкобилли-фестивалях Европы и успели засветиться на мировых rockabilly & psychobilly радиостанциях и российском телевидении.
Их последний (уже пятый в дискографии) студийный альбом «Dig My Beat», вышедший в России, Германии и в Японии, связан с темой магии из потустороннего мира, шаманских обрядов и дикой первобытной энергии.
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
6 января в 20.00
Цена билета — 300 рублей
-
Концерт творческих коллективов ОДКиИ 0+
В программе: Sirius , танцевально-спортивный клуб СТЭП, коллектив современного танца «Седьмой Континент», вокальный ансамбль «Новый звук», образцовый коллектив эстрадного вокала «Детвора», студия танца «Мечтать», образцовый коллектив « Улыбка», ВИА «ОктаВИА», цирковая студия цирковая студия «Дружный манеж», ансамбль «Зарянка». Вход свободный.
-
Презентация программы «Умные и счастливые» 6+
В дни новогодних каникул Областная библиотека для детей и молодёжи на Мира, 51 приглашает всех на презентацию новой программы «Умные и счастливые». Её разработали аналитический психолог НКО «Светлица» Ирина Французова и детский психолог Нино Нармания. Программа сочетает в себе нейрогимнастику для детей и канистерапию. Первое – это специальные упражнения на концентрацию, внимание и память, второе – общение с четвероногим другом.
Ирина Французова прошла подготовку по программе канистерапии. Она работает с серебристым пуделем Тотошей, который с удовольствием играет с ребятами, а главное, занятия уже приносят результаты. Общаясь с собаками, дети становятся более уравновешенными и раскрепощёнными. Ребёнку легче концентрировать внимание на собаке и на предметах, с ней связанных. К тому же животные снимают напряжение, дают силы и радость. Это помогает как пугливым и застенчивым деткам, так и гиперактивным. В соответствии с особенностями ребёнка подбираются команды для собаки.
Областная библиотека для детей и молодёжи: ул. Мира, 51
8 января в 12.30
Вход свободный
-
Новогоднее шоу Сергея Войтенко и дуэта «Баян Микс» 6+
Праздничная программа группы Сергея Войтенко и дуэта «Баян Микс» — неординарные, суперзажигательные мелодии на протяжении всего вечера. Концерт виртуозных баянистов не имеет аналогов во всем мире. Талантливые исполнители сделали музыку русского баяна современной, подняли ее на новый уровень. Оригинальное исполнение мировых хитов именно на баяне сделало коллектив уникальным, выделяющимся среди всех музыкантов мира.
Автор-исполнитель, композитор, лауреат премий «Шансон года», «Золотой Граммофон», «Звезды Дорожного радио», баянист-виртуоз, создатель легендарного дуэта «Баян Микс» — всё это один человек Сергей Войтенко! Его песни, мелодичные, умные, добрые и по-настоящему мужские, звучат сегодня на всех крупнейших радиостанциях страны: на «Авторадио», «Дорожном», «Шансоне». И если хиты «Мы с тобой одной крови», «Просто надо любить», «Город М» слушает и поёт вся Россия, то мастерством и профессионализмом «Баян Микс» восхищается едва ли не весь мир. Этому коллективу подвластно абсолютно всё – от популярной классики до танцевальной музыки.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
8 января в 18.00
Цена билета — 1000-1800 руб.
-
Рождественский киномарафон
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: bel.cultreg.ru
Обсуждение