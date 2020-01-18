Крещенскую купель можно сделать дома

Погружение в крещенскую воду — не моржевание, подчеркивает владимирское духовенство. В ночь с 18 на 19 января около 14 тысяч жителей Владимирской области собираются посетить прорубь и окунуться. Но много верующих такой возможности лишены. В том числе по причине слабого здоровья. Окунуться в воду на Крещение они могут и в собственной ванне. При этом важно, что воду из-под крана необходимо разбавить водой, принесенной из храма, которая прошла чин агиасмы, рассказывают священнослужители. Её можно будет взять в церкви уже 18 января, после утренней службы. И при желании, устроить купель у себя дома.

Священник Андрей Голубев:

Даже в храме не вся вода освящается великим чином агиасмы. Этот чин совершается только на Крещение. И только в православных храмах. Вот сочельник, Крещение – двое суток, когда вода освящается, раздается. Такая возможность есть взять хотя бы небольшую бутылочку святой воды. Принести всем соседям, которые не могут прийти в храм.

Даже маленькая частица этой воды, она может освятить любое количество. Мы берем эту воду, освящаем эту прорубь. И вся вода становится святой соответственно.

Освящение воды в храмах длится два дня.

Освящение воды в Успенском соборе Владимира начинается 18 января в 7.30 утра, а также во время торжественной литургии, в полночь. Агиасма продолжится и на следующее утро — 19 января. По словам священнослужителей, освященная вода не портится весь год и обладает чудодейственными свойствами. Помогает излечиваться от болезней. Но при этом батюшки добавляют, что «по вашей вере да будет вам».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире для крещенского купания подготовили четыре иордани, на водоемах: Глубокое, Заклязьменский, Гусинка и Семязино. Рядом с купелями будет дежурить полиция и инспекторы ДПС.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыва»