Крещенские купели проверил Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора проверили крещенские купели. Пробы отобрали из четырех водоемов Владимира, разрешенных для купания в праздник: Семязино, Глубокое, Гусинка и Заклязьменский пруд. Результаты анализов уже готовы. И как пояснили «Призыву» в надзорном ведомстве, вода в иорданях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. А значит, совершать обряд омовения в ней безопасно.

— Мы проверили 49 водоемов по области, в том числе четыре на территории Владимира. С нашей стороны к качеству воды вопросов нет. Купель в них делать можно. Сколько будет эксплуатироваться купелей, пока неизвестно, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — Ныряем с удовольствием. Главное, чтобы был лед.

На данный момент на территории региона к Крещению готовят 45 купелей на водоемах и стационарных объектах. Но какие из них будут доступны для купания — пока неизвестно. Из-за теплой зимы толщина льда на реках и озерах неустойчивая. Во многих местах есть отмели. Чтобы не рисковать, в Муроме в этом году решили отказаться от иордани на Оке.

Синоптики говорят, что в ночь на 19 января ожидается легкий минус.

По предварительным прогнозам, температура воздуха не опустится ниже -3. При таком развитии событий нельзя исключать, что купели будут организованы на мелководье, чтобы заходить в воду можно было прямо с берега.

— На данный момент ледовый покров разный по толщине и прочности. Где-то он не больше пяти сантиметров, где-то около 20 сантиметров. При этом считается, что если температура воздуха в течение трех дней выше нуля, то прочность ледяного покрова ослабевает примерно на 25%. И это надо учитывать тем, кто хочет выйти на лед, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Игорь Богомазов. — Если лед будет ненадежным, тогда нам придется в крещенскую ночь организовать купание с берега.

По предварительной информации окунуться в крещенскую воду планируют около 14 тысяч человек. За безопасностью верующих будут следить сотрудники МЧС, полиции и медики. Спасатели напоминают, что окунаться в воду нужно только в специально оборудованных местах.

Ранее «Призыв» сообщал, как правильно окунуться на Крещение.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»