Крещенские купели из-за погоды сделают на мелководье

Традиционные крещенские морозы в этом году, скорее всего, откладываются. Синоптики говорят, что в ночь на 19 января во Владимирской области ожидается легкий минус. По предварительным прогнозам, температура воздуха не опустится ниже -5. При таком развитии событий нельзя исключать, что купели будут организованы на мелководье, чтобы заходить в воду можно было прямо с берега.

— На данный момент ледовый покров разный по толщине и прочности. Где-то он не больше пяти сантиметров, где-то около 20 сантиметров. При этом считается, что если температура воздуха в течение трех дней выше нуля, то прочность ледяного покрова ослабевает примерно на 25%. И это надо учитывать тем, кто хочет выйти на лед, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Игорь Богомазов. — Если лед будет ненадежным, тогда нам придется в крещенскую ночь организовать купание с берега.

На территории области планируют организовать больше 50 иорданей.

Большинство непосредственно на реках, озерах и прудах. Во Владимире, по предварительной информации, будет доступно четыре купели: на Гусинке, Семязино, Заклязьменском и Глубоком. Воду в них в ближайшее время проверят специалисты Роспотребнадзора.

Предполагается, что в этом году в крещенских купаниях примут участие больше десяти тысяч человек. В местах санкционированного выхода на лед будут дежурить специалисты МЧС, полиции, медики и представители органов местного самоуправления. Для верующих организуют пункты обогрева и раздевалки.

Теперь все внимание к погоде. По прогнозам синоптиков, в середине следующей недели нас ожидает очередная волна оттепели. Ранее «Призыв» сообщал, что вишневая зима продержится до самого Крещения.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»