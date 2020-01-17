Крещенская ночь будет лунной и тёплой

Крещенская ночь будет лунной и звёздной, без осадков и сильного ветра. А температура будет превышать климатическую норму почти на десять градусов. На дворе будет всего минус три. Так что аномально тёплая зима внесёт свои коррективы в празднование. Добираться до иорданей придётся не по заснеженному льду, а по скользкой и, возможно, небезопасной поверхности непромёрзших водоёмов.

С началом новой недели на Русскую равнину станет прорываться очередная порция согретого Гольфстримом воздуха.

На следующей неделе, по данным центра погоды «Фобос», дневные температуры воздуха вновь будут плюсовыми, возрастёт вероятность осадков. Немного подморозит лишь к концу недели. По предварительному прогнозу, самым холодным днем следующей недели станет суббота, 25 января. В День всех Татьян ожидается до минус 5 градусов в дневные часы.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор разрешил купание во всех иорданях области. Правда, из-за капризов погоды купели будут организованы на мелководье, чтобы заходить в воду можно было прямо с берега.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»