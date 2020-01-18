Крещение Господне: история, традиции и приметы

По евангельскому преданию к Иоанну Крестителю, простому смертному, руководителю одной из иудейских сект, в Вифавар пришел тридцатилетний Иисус, чтобы принять крещение. Иоанн, проповедовавший о приходе Мессии, призывавший к покаянию и осуществлявший религиозные омовения с народом на реке Иордан, был удивлен: «Кто кого крестить должен?!» «Нам всякую правду надлежит исполнять», — был ответ Спасителя. Когда он принял крещение от Иоанна, раскрылись небеса и сошел Святой Дух в облике голубя. Одновременно все услышали голос с небес: «Это сын мой возлюбленный, и в нем мое благословение». Отсюда и другое название у праздника – Богоявление, ведь на крещении Бог показал, что он суть Святая Троица: с неба говорил Бог-отец, крестился воплотившийся Божий сын, а Дух Святой сошел в обличье голубя.

После Крещения Иисус, ведомый Святым Духом, удалился в пустыню, чтобы в молитвах и раздумьях подготовиться к той великой миссии, ради которой он пришел в этот мир. Искушаемый Нечистою силой (как любой человек), он все же 40 дней оставался без пищи и воды. Так при участии Иоанна Крестителя получило всенародное свидетельство предназначение Христа.