Крещение Господне: история, традиции и приметы

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С пользой для души и тела
Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздников, завершающий цикл новогодних святок. Отмечают его 19 января в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник Крещения традициями и обычаями очень богат. Сам день буквально по часам расписан: когда праздновать, когда пищу вкушать, когда спать. И все это — с пользой для тела и души.
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История возникновения праздника
По евангельскому преданию к Иоанну Крестителю, простому смертному, руководителю одной из иудейских сект, в Вифавар пришел тридцатилетний Иисус, чтобы принять крещение. Иоанн, проповедовавший о приходе Мессии, призывавший к покаянию и осуществлявший религиозные омовения с народом на реке Иордан, был удивлен: «Кто кого крестить должен?!» «Нам всякую правду надлежит исполнять», — был ответ Спасителя. Когда он принял крещение от Иоанна, раскрылись небеса и сошел Святой Дух в облике голубя. Одновременно все услышали голос с небес: «Это сын мой возлюбленный, и в нем мое благословение». Отсюда и другое название у праздника – Богоявление, ведь на крещении Бог показал, что он суть Святая Троица: с неба говорил Бог-отец, крестился воплотившийся Божий сын, а Дух Святой сошел в обличье голубя.
После Крещения Иисус, ведомый Святым Духом, удалился в пустыню, чтобы в молитвах и раздумьях подготовиться к той великой миссии, ради которой он пришел в этот мир. Искушаемый Нечистою силой (как любой человек), он все же 40 дней оставался без пищи и воды. Так при участии Иоанна Крестителя получило всенародное свидетельство предназначение Христа.
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Таинство Крещения
Этот обряд символизирует рождение человека в христианской вере, вступление его под сень православного храма, где он получает доступ к исповеди и святому причастию. Таким образом человек соединяется с Богом. Традиция обряда Крещения заключается в троекратном (в честь трехдневного Воскрешения Христа) погружении (с греч. «крещение» — погружение) или обливании водой под чтение молитв.
Потом на нового христианина надевается нательный крестик – оберег и символ принадлежности к вере и новые белые одежды. Смысл обряда в том, что «новорожденный» теперь может и хочет жить по христианским законам, которые прописаны в заповедях.
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Великое водосвятие
Главный символ Крещения — вода. В ночь с 18-го на 19-е с полночи до полночи она приобретает особую силу. И, прежде всего, возможность сохранять абсолютную свежесть до трех лет. К тому же капля святой воды море освящает, и ею можно разбавлять воду обычную, придавая ей целебные свойства.
В Крещенский Сочельник вода обязательно освящается в купели, устроенной в центре каждого храма и окруженной свечками. И каждый прихожанин уходит с праздничной службы с бутылочкой святой крещенской воды для укрепления духовного здоровья и телесного. На Богоявление Христос сам наделяет воду в природных водоемах святой силой, и освящение воды церковными служителями – акт символический. Такая традиция зародилась с V века, когда Иерусалимская церковь отмечала Богоявление выходом на реку Иордан для водосвятия и воспоминания о Крещении Христа. И в наших селах в Навечерие святят воду в храмах, а в сам праздник ходят на «Иордань»: реку, колодец, источник.
Накануне в водоемах специально вырубают проруби в форме креста или круга. На Крещение священник проводит специальный обряд с чтением молитв, испрашивающих у Господа благословения на святую воду, и троекратным погружением креста и подсвечника (вода освящается огнем). Все желающие тоже с молитвой окунаются в прорубь или обливаются водой, очищая свою душу и тело.
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Крещенский сочельник
В день Навечерия готовят последнюю из праздников рождественского цикла кутью – Голодную. Свое название он получила потому, что с момента ее употребления и до выноса свечи после литургии в храмах и освящения воды в знак особого уважения к празднику был самый строгий пост – даже дети ничего не ели «до звезды».
В сочельник хозяйки пекли обрядовую еду – печенье «Кресты». Утром полагалось первым съесть именно его, запивая святой водой. Некоторые печенья были именными: хозяйка для себя помечала тмином, маком, изюмом каждое. Готовые печеньки могли рассказать, какой жизненный крест в этом году придется нести каждому члену семьи. Ровно выпеченный румяный крест говорил о достатке и благополучии. У того, кому предназначался такой крест, можно было искать в этом году совета и помощи. Раскрошившееся горелое печенье предсказывало не самые светлые перемены в судьбе. Полусырой крест вещал о болезнях. Неудачные кресты есть не полагалось. Их скармливали птицам, чтобы они унесли печаль в небо. Все это происходило втайне от тех, кому они предназначались. Взамен им выдавались запасные красивые и благополучные печеньки.
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Русские традиции
В течение всех новогодних праздников до Иордана женщины за водой не ходили (это было мужской обязанностью) и белье в речке не полоскали: считалось, что там сидят черти и можно их в дом прихватить. Из уважения к таинству Крещения было дурным тоном еще неделю после праздника стирать на речке, помогая бесам вернуться после изгнания. По православному обычаю на Богоявление на дверях, окнах, воротах, у печи углем или мелом рисовали кресты: защищались от бесов, изгоняемых из храмов на службе.
В крещенскую ночь на столе надо поставить серебряный сосуд со свежей водой. В полночь на поверхности появляются волны, возвещая о крещении Спасителя, и с того часа вода считается целебной. Ее можно пить, умываться, освящать свой дом. По возвращении с проруби хозяин отпивал глоток целебной воды, брал за иконами вербу-оберег с вербного воскресенья и кропил дом и все хозяйство, спасая их от напасти и дурного глаза.
Святую воду-оберег хранили в красном углу, под образами, в стеклянной посуде. Принимали ее утром или по необходимости натощак с добрыми намерениями и молитвами, попросив у Бога благословения. В Крещение нельзя прикасаться к святой воде, думая о плохом, ссориться: вода благотворную силу теряет, а может, вообще разлиться. В эту ночь можно собирать и чистый снег и лед: их можно сохранять и использовать в целительных целях. Считалось, если святую воду заморозить, на ней ясно проступают очертания креста.
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Гадания на Крещение
В ночь на Крещение (ближе к утренней звезде) по преданиям небо открывается, и Бог внимает всем нашим молитвам и желаниям – можно смело дожидаться условленного часа и загадывать, вглядываясь в небо. Гадания в основном были такие же, как и на святки. Хотя прибавлялись и довольно забавные. Например, гадающие девушки прятали под фартуком еще горячую кутью, выбегали с ней на улицу и швыряли в лицо первому встречному, выспрашивая его имя. Другой вариант еще экзотичнее: в Сочельник нагие девушки выходили на улицу после заката солнца, «пололи» снег, забрасывая его через плечо и прислушиваясь: куда упал, туда и замуж пойдет.
По традиции после крещенской службе в небо запускают голубей – символ Духа Божьего и знак того, что рождественские святки закончились. Молодежь в этот день развлекалась на льду, устраивая карусели, обходила с колядками дома, еще раз поздравляя всех с праздниками и прославляя Христа. С Крещения до Великого поста продолжался сезон свадеб.
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Приметы дня
♦ Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной сеять озимую пшеницу нужно в тот же день недели — урожай будет богатым.
♦ Если на Крещение идет лопатой снег — к хорошему урожаю.
♦ Если на Крещение ясно и холодно — к неурожаю, засушливому лету.
♦ Если на Крещение звездная ночь — будет хороший урожай орехов и ягод.
♦ Если на Крещение видно много рыбы — будут пчелы хорошо роиться.
♦ Если после Крещения на небе полный месяц — весной возможен паводок.
♦ Если собаки много лают — к большому количеству зверья и дичи в лесу.
♦ Чтобы узнать, насколько теплым будет остаток зимы, в ночь Сочельника перед Крещением надо просто посмотреть на небо. Если звезды светят ярко, то лето будет сухим и жарким, а весна начнется рано. Более того, осень также будет теплой и затяжной. Также яркие звезды на небе в Крещение говорят о том, что год будет спокойным, без политических или экономических сотрясений.
♦ Если в ночь Крещения будет полнолуние, то весной надо опасаться сильного разлива рек.
♦ Не очень хорошо, если на Крещение тепло: приметы говорят о том, что в наступившем году будут проблемы со здоровье. Наоборот, если на Крещение много снега — это к крепкому здоровью.
♦ Если в Крещение вы услышите лай собак — это сулит хорошее финансовое состояние в наступившем году. Считается, что собаки зовут на охоту, которая сулит отличную добычу.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: novosti33.ru
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