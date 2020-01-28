Коронавирус задержал китайских студентов из ВлГУ в России

Вспышка коронавируса изменила планы студентов из Китая, проходящих обучения в ВлГУ. Сдавшие сессию жители Поднебесной остались на каникулы в России. На родину уехали всего два человека. Раньше многие из них в конце января возвращались домой, чтобы отметить китайский Новый год вместе с семьей. Неизвестная форма пневмонии заставила студентов не спешить с поездкой.

Всего в опорном вузе региона обучение проходят 32 жителя КНР.

— Из 32 китайских студентов лишь двое уехали в Китай, при этом они не являются жителями города Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, — пояснил «Призыву» начальник отдела по связям с общественностью ВлГУ Наталья Шапшай. — По нашей информации, студенты, которые сейчас находятся в КНР, вернутся в Россию в начале февраля.

Отдельный вопрос — туристы из Китая. Сколько сейчас их в нашем городе, сказать трудно. Летом прошлого года сообщалось, что Владимирскую область ежегодно посещают десятки тысяч граждан Поднебесной. С 2016 года туристический поток из КНР в регион вырос на 100%. При этом, по словам представителя пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника, на Новый год основной поток отдыхающих был всё же из России. Сегодня стало известно, что на фоне распространения коронавируса российские туроператоры приостановили приём групп из Китая. Но тем, кто уже находится на территории страны, позволили вернуться домой в ранее запланированные сроки.

Сами жители Владимира ехать в Китай не спешат. По данным туристических компаний, наши земляки отказываются от поездок не только в Поднебесную, но и в регионы Юго-Восточной Азии. Например, в Таиланд и Вьетнам.

— Китай для жителей Владимирской области никогда не был популярным направлением отдыха. Да, были отдельные туристы, ездившие на остров Хайнань. Но чаще владимирцы отправлялись в Поднебесную в командировки, — пояснила «Призыву» турагент Ирина Новикова. — Сейчас жители региона отказываются от подобных поездок. Причем билеты сдают не только в Китай, но и во многие страны этого региона.

По предварительным оценкам, в охваченном коронавирусом Китае на данный момент находится около 6 тысяч граждан нашей страны. 140 в эпицентре эпидемии — городе Ухань. Нельзя исключать, что кто-то из них вернётся из Поднебесной в наш регион. Сейчас на территорию России коронавирус официально не проник. Поводов для паники, как минимум, нет.

Куда опасней выглядит ситуации с привычными заболеваниями. В ходе еженедельного мониторинга на прошлой неделе в области зарегистрировано 9 617 случаев ОРВИ, среди них — 6 573 ребенка. Эпидпорог превышен на 11% во всех категориях, кроме взрослого населения. Лабораторно подтверждено 5 случаев гриппа АH1N1, 6 случаев гриппа AH3N2, 8 случаев гриппа В. Также циркулирует аденовирусная инфекция и парагрипп.

Ранее «Призыв» сообщал, что диспансеризацию по «семейному графику» прошли более 4 тысяч владимирцев.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: news-ria.com