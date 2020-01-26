Конкурс масленичных кукол стартовал во Владимире

Устав от погодных капризов зимы, владимирцы начали готовиться к её проводам, а заодно и к встрече весны. Во Владимире стартовал творческий конкурс, где все желающие смогут посоревноваться в мастерстве изготовления масленичной куклы. Конкурс «Славная Масленица» в этом году юбилейный, он посвящен 1030-летию города Владимира.

Поэтому одним из условий конкурса станет отражение славных моментов в истории областного центра. Организаторы рекомендуют изготовить куклу с использованием элементов различных исторических эпох, событий и культурного наследия (белокаменное зодчество, владимирская гладь, золотое шитье, владимирские узоры, лоскутное шитье, и т.д.)

Масленичная неделя пройдет в этом году с 24 февраля по 1 марта.

Все творческие работы будут выставлены 1 марта в сквере у здания Областного суда. В этот же день состоится награждение победителей и участников конкурса. Конкурс предусматривает несколько номинаций: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения». Заявиться на участие можно до 24 февраля по адресу: ул. Никитская, д. 4а, каб. 29.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителей Владимира приглашают принять участие в конкурсе «Историческая остановка». Участникам предлагается разработать тематический плакат и историческую справку, посвященные значимым событиям в истории Владимира.

Ольга Ефремова

Фото: bustour-tomsk.ru