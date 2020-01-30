Комиссией Владимирского УФАС России жалобы ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» на действия организатора закупки НО «ФКР» при проведении открытых аукционов признаны обоснованными

В адрес Владимирского УФАС России поступили жалобы ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» на действия организатора закупки НО «ФКР» при проведении открытых электронных аукционов на право заключения договоров на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации, ремонта фасада и крыши в г. Гусь-Хрустальный, и в г. Владимире.

Жалобы были рассмотрены по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в рамках возбужденных дел.

По итогам рассмотрения дел, Комиссией Владимирского УФАС России жалобы ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» на действия НО «ФКР» были признаны обоснованными, в связи с чем организатору закупки выданы предписания об устранении нарушений норм действующего законодательства.