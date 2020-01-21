Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Стандартоил» на действия организатора закупки ООО «Комсервис-Мелехово» при проведении запроса предложений признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба от ООО «Стандартоил» на действия организатора торгов ООО «Комсервис-Мелехово» при проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку мазута топочного для нужд Общества.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях организатора закупки ООО «Комсервис-Мелехово» Комиссией Владимирского УФАС России не было выявлено нарушений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной