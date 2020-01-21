Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Парус» на действия организатора закупки ПАО «Т Плюс» при проведении запроса предложений признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба от ООО «Парус» на действия Организатора закупки и комиссии по закупкам ПАО «Т Плюс» при проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по уборке помещений и территории для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (г. Владимир и г. Иваново), АО «Владимирские коммунальные системы.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела в обжалуемых действиях организатора закупки ПАО «Т Плюс» Комиссией Владимирского УФАС России не было выявлено нарушений Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной