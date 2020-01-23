Колледжи и техникумы набирают популярность среди выпускников школ

В преддверии Дня российского студенчества Владимирстат подготовил любопытную статистику. Сообщается, что колледжи и техникумы продолжают набирать популярность у выпускников школ. Все чаще молодежь Владимирской области высшему образованию предпочитает среднее профессиональное. Цифры – лучшее тому свидетельство. Так, в 2018-2019 учебном году по программам подготовки специалистов среднего звена обучалось 20,7 тысячи студентов. Это на 1,4 тысячи больше по сравнению с предыдущим учебным годом.

Число студентов, обучающихся в вузах, напротив, сократилось. Но ненамного. В 2018-2019 учебном году в вузах региона обучалось 27,1 тысячи студентов, в 2016-2017 учебном году — 27,3 тысячи человек. Сокращение студентов показали и негосударственные вузы. В 2018-2019 учебном году там обучались 0,5 тысячи студентов , годом ранее – 3,5 тысячи человек.

Профессоров и преподавателей также становится меньше. На данный момент их 1218. Это на 205 сотрудников меньше, чем в 2016-2017 учебном году. Среди них 157 человек имеют ученую степень доктора наук, 751 – ученую степень кандидата наук. Профессоров и доцентов в регионе — 113.

Профессиональные предпочтения студентов меняются незначительно.

Владимирстат отмечает, что наиболее массовой остается группа специальностей «Экономика и управление». На втором месте рейтинга — группа специальностей «Гуманитарные науки», замыкает этот список «Образование и педагогика». Желающих влиться в рабочий класс по-прежнему невелико. На обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих в 2018-2019 году принято 2,1 тысячи человек, выпущено 1,6 тысячи человек. По сравнению с 2016 годом прием учащихся и выпуск квалифицированных рабочих сократились на 0,4 тысячи человек.

В целом же Владимирстат обнадеживает. Область прирастает молодыми. Доля детей (от 0 до 17 лет) в общей численности населения в последнее время растет, и 2019 год — не исключение. За пять лет (с 2015-го по 2019 год) эта возрастная группа увеличилась на 3,5%, а значит, растет и потенциальное студенческое братство.

Ранее «Призыв» сообщал, что больше половины от общего числа студентов во Владимирской области обучается заочно.

Ольна Ефремова

Фото: moscow.sm-news.ru