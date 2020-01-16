Кольчугинский голубь-мигрант долетел до Белоруссии

Необычный голубь персикового окраса из Кольчугино совершил удивительный перелет в Белоруссию. Птица преодолела 587 километров и приземлилась на Старый Новый год на балконе жительницы Витебска. Услышав шум, женщина увидела пернатого красавца, пишет городская газета «Витьбичи». На лапке птицы было два кольца. Одно фиолетового цвета: «украшение» такого колера обычно вешают самцам. На другом же, желтом, обозначен номер телефона и адрес, откуда прилетела птица, — город Кольчугино Владимирской области.

Позже женщине удалось связаться с хозяином голубя.

Он предложил ей считать прилетевшую птицу подарком небес, но попросил не выпускать его в свободный полет. В результате голубя-мигранта передали известному витебскому голубятнику Дмитрию Морозову. По мнению еще одного витебского орнитолога Владимира Ивановского, чей комментарий приводит издание, голубь мог потерять ориентацию из-за какой-нибудь форс-мажорной ситуации, например, неблагоприятных погодных условий.

Ранее «Призыв» следил за перелетом большого подорлика Задиры из Клязьминско-Лухского заказника.

Ольга Ефремова

Фото: vitbichi.by