Когда откроют катки во Владимире

Впереди целая неделя праздников, и сидеть за столом желающих не так много. Уже сегодня днем большинство обратило свой взор на массовые развлечения на улице, а там пока не все так радужно. Бесснежный декабрь и оттепели сделали свое дело. В начале января в областном центре к открытию готов только один каток с настоящим льдом. Сегодня вечером, если погода не преподнесет очередной сюрприз, наконец-то откроют каток в Центральном парке культуры и отдыха. Его начали заливать еще в конце ноября. И только сейчас на лед смогут выйти первые посетители.

— У нас будет организовано массовое катание, будет звучать музыка, работать буфет. Приходить можно будет со своими коньками или брать их в аренду. Размеры у нас самые разные, — пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев.

За выход на лед придется заплатить 100 рублей. Столько же потребуется и за прокат коньков. При этом время пребывания на льду не ограничено. Работать каток будет каждый день с десяти утра до десяти вечера.

К открытию готовится и каток на бульваре Пушкина.

В этом году выход на лед в центре Владимира решено сделать бесплатным. Деньги потребуются только за прокат коньков — 150 рублей. 1500 будет надо будет отдать в залог. Каток планировали открыть еще 28 декабря. Но погода внесла свои коррективы. Теперь, если оттепель не накроет Владимирскую область окончательно, встать на лед в историческом центре можно будет 3 или 4 января.

Еще менее оптимистичные прогнозы по массовому катанию на стадионе «Лыбедь». Там лед начали заливать в конце года. И чтобы подготовить такие площади, нужен устойчивый минус. А его пока нет. В любом случае, организаторы советуют всем любителям зимних забав, прежде чем собираться на каток, смотреть за погодой. Ранее «Призыв» сообщал, где во Владимире можно выйти на лед.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»