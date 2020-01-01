Когда откроют катки во Владимире

Впереди целая неделя праздников, и сидеть за столом желающих не так много. Уже сегодня днем большинство обратило свой взор на массовые развлечения на улице, а там пока не все так радужно. Бесснежный декабрь и оттепели сделали свое дело. В начале января в областном центре к открытию готов только один каток с настоящим льдом. Сегодня вечером, если погода не преподнесет очередной сюрприз, наконец-то откроют каток в Центральном парке культуры и отдыха. Его начали заливать еще в конце ноября. И только сейчас на лед смогут выйти первые посетители.
— У нас будет организовано массовое катание, будет звучать музыка, работать буфет. Приходить можно будет со своими коньками или брать их в аренду. Размеры у нас самые разные, — пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев.
За выход на лед придется заплатить 100 рублей. Столько же потребуется и за прокат коньков. При этом время пребывания на льду не ограничено. Работать каток будет каждый день с десяти утра до десяти вечера.
К открытию готовится и каток на бульваре Пушкина.
В этом году выход на лед в центре Владимира решено сделать бесплатным. Деньги потребуются только за прокат коньков — 150 рублей. 1500 будет надо будет отдать в залог. Каток планировали открыть еще 28 декабря. Но погода внесла свои коррективы. Теперь, если оттепель не накроет Владимирскую область окончательно, встать на лед в историческом центре можно будет 3 или 4 января.
Еще менее оптимистичные прогнозы по массовому катанию на стадионе «Лыбедь». Там лед начали заливать в конце года. И чтобы подготовить такие площади, нужен устойчивый минус. А его пока нет. В любом случае, организаторы советуют всем любителям зимних забав, прежде чем собираться на каток, смотреть за погодой. Ранее «Призыв» сообщал, где во Владимире можно выйти на лед.
Полина Тарбеева
Фото «Призыва»
Обсуждение