«Kia» перевернулась после столкновения с джипом во Владимире

Легковушка «Kia», столкнувшись с внедорожником «Land Cruiser», вылетела на тротуар и перевернулась. Авария произошла сегодня около двух часов дня во Владимире на перекрестке улиц Мира и Фейгина. На улице было светло, и хотя шёл снег, нормальной видимости это не препятствовало. В результате аварии пострадала девушка, водитель легковушки. Её госпитализировали.

По предварительным данным отдела ГИБДД города Владимира, столкновение спровоцировал «Land Cruiser». Его водитель при повороте налево не пропустил «Kia», ехавшую по главной полосе. Хорошо, что на пешеходном переходе и тротуаре, куда после аварии вылетела пострадавшая машина, на момент ДТП не было пешеходов.

Как «Призыв» сообщал ранее, на днях во Владимире женщина, шедшая по тротуару, попала под колёса «ГАЗели». Грузовик вынесло на пешеходную дорожку после столкновения с легковушкой.