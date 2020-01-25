Каждый седьмой лифт в области подлежит срочной замене

828 лифтов в многоквартирных домах Владимирской области по нормативам выработали свой ресурс. То есть работают на честном слове и благодаря постоянным ремонтам специалистов. К 2025 году все старые лифты региона должны заменить. Но речь только о тех домах, чьи жители перечисляют взносы в «общий котел» фонда капремонта. Таких всего 207. В остальных средства собственников на капремонт копятся на спецсчетах. И жители там обязаны поменять лифты за свой счет. Это очень значительные суммы.

— В прошлом году обновили 36 лифтов, в 2020-2022 годах заменим 178. Мы надеемся попасть в программу Минстроя, получить финансирование и ускорить процесс замены лифтов. Заявки уже подали, — сообщила «Призыву» зам. директора департамента ЖКХ области Елена Семенова.

Во Владимирской области насчитывается 3580 лифтов в 1225 многоквартирных домах. Каждый седьмой лифт подлежит замене.

Директор фонда капремонта Евгений Пахомов отмечает, что все больше домов уходят на спецсчета. Например, в 2019 году так поступили 173 дома, и фонд был вынужден перечислить им более 200 миллионов рублей. В этом году перейдет еще 170 домов, которым нужно вернуть около 180 миллионов рублей. «Общий котел» фонда худеет, и на замену лифтов остаётся все меньше средств. А собственники, копящие деньги на спецсчетах, чаще предпочитают ремонтировать фасады и кровли, нежели лифты.

Поэтому снова встал вопрос о повышении тарифа на капремонт. Как «Призыв» сообщал ранее, это хотели сделать еще год назад. Но по каким-то причинам отложили это решение. Понятно, что рост ставок не вызовет восторга у населения. Но тариф не пересматривали с 2014 года. А затраты на оборудование и услуги подрядчиков за эти годы, по словам Евгения Пахомова, значительно выросли. Сегодня речь идет о повышении тарифа с 6,5 до 9,5 рубля за квадратный метр. Но это предварительные цифры. Пока никто не называет сроков увеличения взносов.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»