Стала известна дата открытия катка на бульваре Пушкина. Лед в самом центре Владимира будет доступен для массового посещения с 10 января. Торжественный старт намечен на 19.00. Новость эту любители активного отдыха на свежем воздухе ждали с прошлого года. Все новогодние каникулы лед был закрыт. Изначально предполагалось, что его удастся подготовить к 28 декабря. Все это время работы в парке велись практически круглосуточно. Но из-за капризов природы несколько раз приходилось переносить старт массового катания.

Каток в центре Владимира откроют 10 января

Зато теперь, когда погода сменила плюс на минус, каток удалось залить. 10 января все желающие смогут не только выйти на лед в сердце Владимира, но и стать зрителями зимнего праздника. Организаторы обещают показательные выступления юных фигуристов и хоккеистов, громкую музыку и настоящее огненное шоу. В этом году выход на лед в центре Владимира решено сделать бесплатным. Деньги потребуются только за прокат коньков — 150 рублей. 1500 рублей надо будет отдать в залог. В выходные и праздничные дни каток будет открыт для посещения с 11 до 22 часов. По будням с 16 до 22.

Заработал каток и в Центральном парке культуры и отдыха города . Встать на лед можно ежедневно с 10 до 22 часов. Цена билета для взрослых — 100 рублей. Для детей до 12 лет — 50 рублей. Дети до 6 лет катаются бесплатно. Прокат коньков — 100 рублей.

Подробнее о том, где еще можно во Владимире встать на коньки, «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: vk.com/icepushkin