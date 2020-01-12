Катание с горок во Владимире: «Призыв» оценил плюсы и минусы

Зима не балует владимирцев устойчивой морозной погодой, поэтому снег всё ещё в радость. Дети торопятся с ватрушками и ледянками на горки. Катаются во дворах, а некоторые едут на Козлов вал или туда, где есть склоны оврагов. Но эти места не предназначены для тюбинга. Поэтому ответственность за безопасность детей при таком катании лежит на родителях. «Призыв» побывал на нескольких городских горках и узнал их плюсы и минусы.

Центр города, Козлов вал. Здесь уже накатаны снежные и ледяные спуски в сторону драмтеатра. На ватрушках дети катятся до деревянных домиков с сувенирами. А те, кто отважится на более высокий и крутой склон, ближе к Золотым воротам, мчит до дороги. А поток машин там большой. И если за малышами хотя бы присматривают родители, то подростки часто бесконтрольны.

— Это ужасная горка для катания на ватрушках. Страшно. Мы катаемся на ледянках, они хотя бы скорость большую не развивают. На Козловом вале должен быть какой-то ограничитель. Или нужно вообще запретить там кататься. При мне одна девочка еле успела затормозить у дороги, — рассказала «Призыву» Анна, многодетная мама.

Если всё же катаетесь на Козловом валу – выбирайте небольшой склон. Тротуар по пути к сувенирным домикам хоть как-то тормозит «ватрушки» и ледянки.



Красносельский пруд на улице Комиссарова. «Массовый выход на лед опасен» — гласит бумажка, прикрепленная к дереву администрацией Фрунзенского района. Владимирцев это предостережение не останавливает. В выходные здесь массовое катание. Ребятишек собралось много, в основном от 2 до 8 лет. Горки и впрямь удобны для малышей. Они не крутые и не высокие. Огромное пространство, очередей к спуску нет. Никто никого не сшибает.

Но в некоторых местах заметно, что лед на пруду подтаивает, а это настораживает. Поэтому кататься на пруду в относительно теплую погоду довольно опасно.



Загородный парк. В пять часов вечера во Владимире уже темно. Загородный парк – не исключение. От парковки до склона, где катаются на ватрушках, люди добираются скорее по наитию. Родители с малышами дорогу подсвечивают фонариками от телефонов. Горки в парке тоже не освещены. Самая большая очередь скапливается к стометровому спуску, уходящему к озеру. Сам он безопасный и ровный. Но вот подниматься в кромешной тьме наверх травмоопасно. То тут, то там слышался плач детей, которых не заметили и сбили с ног летящие на «ватрушке».

Двор во дворе дома № 46 на улице Левино Поле. Казалось бы, идеальный вариант, когда ледяная горка находится во дворе дома. Ехать никуда не надо. За детьми можно наблюдать прямо из окна квартиры. Во дворе новостроек на Левино Поле раскатано сразу два спуска. Один начинается от гаражей и кончается детской площадкой. Есть горки на земляном необорудованном участке рядом с парковкой. Отсюда дети прямиком скатываются к машинам, бывает, что врезаются. Выхлопные газы от авто тоже не добавляют здоровья отдыхающим.

На маленькой горке у игровой площадки дети уже травмировались. Один при спуске разбил губу, другой рассек бровь, врезавшись в урну у лавочки.

Что надо помнить? Ледяная горка всегда была местом опасным.

Элементарные правила безопасности никто не отменял. Ежегодно МЧС публикует их на своём сайте. Там, в частности, говорится, что с малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше. Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неё сами, без ребёнка — испытайте спуск. Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь. Ни в коем случайте не используйте горки вблизи проезжей части дорог. Остальные правила катания вы можете прочесть здесь.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»