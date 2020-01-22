Камеры на «красный» и стоп-линию поставили на «Пекинке»

Во Владимирской области до конца января заработают около 50 автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Большая часть их находится на федеральной трассе. Все стационарные камеры установлены в очагах аварийности. Это было обязательным условием со стороны ГИБДД. Практически все комплексы заточены исключительно на скорость. Но есть и новые образцы.

Александр Новиков, начальник УГИБДД МВД России по Владимирской области:

Их сейчас установлено 11. Но они охватывают не только город Владимир, а всю область.

У этих комплексов есть другие возможности.

Сегодняшние камеры позволяют только мерить скорость.

А те, которые на перекрестках Безыменского, Суздальском проспекте и в районе Содышки, фиксируют нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, правила проезда стоп-линии, движение по полосам и скорость.

Сейчас проходит тестовая наладка, их интегрируют в существующую программу.

До конца января они начнут работать.

Новые комплексы покупали за счет областного бюджета. Их обслуживает областной центр БДД, созданный в позапрошлом году при департаменте транспорта. Постановления же о нарушении ПДД выписывают инспектора ГИБДД, работающие в центре автофотовидеофиксации (ЦАФАП).

38 комплексов, установленных на трассе Упрдором, заработают в феврале 2020 года.

Оборудование передают на региональный уровень. В этом году на дорогах Владимирской области поставят еще 20 стационарных комплексов. Все средства со штрафов поступают в областной дорожный фонд, на них потом обновляют дороги. В прошлом году в казну пришло около 500 миллионов рублей.

Камеры на скорость и запрещающий сигнал светофора давно нужны на аварийном перекрестке Октябрьский проспект – улица Мира. Как «Призыв» сообщал ранее, на этом участке городской дороги произошло несколько крупных ДТП с пострадавшими. Причина одна – проезд лихачей на красный сигнал светофора.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»