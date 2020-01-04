Какие погодные аномалии преподнёс ушедший год

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Изменчивая погода
«У природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать». Вот так, успокаивая себя строчками известной песни, мы весь год принимали капризы погоды. А их было немало: и слишком рано закончившееся лето, и ультраполярные вторжения. Ощутили на себе даже силу «барической пилы». Впрочем, обо всем по порядку.
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Ультраполярное вторжение украло лето
Несколько раз в течение года Владимирская область переживала ультраполярное вторжение. Оно вносило свои коррективы в нашу жизнь. Самым запоминающимся стало, пожалуй, июньское вторжение. В разгар лета оно принесло осень. Самое обидно, что больше высоких температур не наблюдалось… Нет, лето, конечно, периодически напоминало о себе, но уже не такими жаркими днями, какие были в начале июня.
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«Барическая пила» и «циклоны-пауки»
Не раз в течение года прогнозы синоптиков были по-настоящему пугающими. Летом в глубокую депрессию нас погружали «циклоны-пауки». Они забирали и без того редкие тёплые дни, принося на смену осадки и пронизывающий холодный ветер. А еще владимирцы ощутили на себе силу «барической пилы». Так называют резкие скачки атмосферного давления. Оно то резко падало, то поднималось до рекордных значений. Метеозависимым людям пришлось непросто.
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Аномально тёплая осень
Осень минувшего года поражала своими температурными рекордами. Из-за аномального тепла садоводы в конце октября смогли лакомиться свежей малиной и клубникой. Фотографиями спелых ягод жители Владимирской области делились в социальных сетях. Правда, владимирцы отметили, что недостаток солнца сделал свое дело, и ягоды не такие сладкие, как летом.
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«Вишневая» зима
С наступлением зимы температурные рекорды продолжись. Синоптики даже образно назвали ее «вишневой», уточнив, что зима может стать одной из самых теплых за последнее время. Ожидается, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса. Как сообщал сайт «Метеоновости», за 140 лет истории метеонаблюдений в центральной части страны было зафиксировано семь «вишневых» зим.
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Снег выпросили у Деда Мороза
Декабрь жители Владимирской области провели в ожидании снега. Устав верить в прогнозы синоптиков, владимирцы надеялись разве что на новогоднее чудо. И оно случилось. В преддверии праздников снег все-таки выпал. Мрачная картина за окном сразу же преобразилась, равно как и настроение владимирцев. Особую радость снег доставил детям, уже давно мечтавшим слепить снеговика, но не того грязевого, о котором шутили в Интернете, а настоящего — из пушистого белого снега.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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