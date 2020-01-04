Какие погодные аномалии преподнёс ушедший год

Несколько раз в течение года Владимирская область переживала ультраполярное вторжение. Оно вносило свои коррективы в нашу жизнь. Самым запоминающимся стало, пожалуй, июньское вторжение. В разгар лета оно принесло осень. Самое обидно, что больше высоких температур не наблюдалось… Нет, лето, конечно, периодически напоминало о себе, но уже не такими жаркими днями, какие были в начале июня.