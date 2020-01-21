Какие нематериальные льготы положены многодетным семьям

-
Дополнительные преимущества в различных сферах
Накануне Нового года департамент здравоохранения порадовал многодетные семьи разработанным алгоритмом посещения детских поликлиник региона без очереди Но многодетная мать либо отец могут рассчитывать на дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Это льготное посещение музеев и выставок, отпуск в любое время, внеочередное оформление в детские сады и бесплатная юридическая помощь. Подробнее об этом читайте в этой статье.
В настоящее время во Владимирской области зарегистрировано около 12 тысяч многодетных семей.
-
Первоочередное обслуживание в поликлиниках
Для того чтобы реализовать своё право на обслуживание вне очереди, необходимо обратиться к медицинскому регистратору поликлиники или к администратору, предъявив удостоверение многодетной семьи.
Затем пациента сопроводят к врачу, который проведёт осмотр и даст рекомендации. Если потребуется консультация узкого врача-специалиста, участковый врач запишет пациента к нужному специалисту на ближайшее время.
-
Отпуск в любое время
В конце 2018 года были внесены изменения в Трудовой кодекс. В новой редакции появилась статья 262.2, которая устанавливает очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Согласно этой норме отпуск многодетному отцу или многодетной матери по ТК РФ предоставляется в удобное время. Таким образом, время отпуска должно быть обусловлено желанием многодетного работника, а не производственной необходимостью.
Основным критерием для получения такой льготы является возраст детей. Как указано в ТК РФ, отпуск многодетным родителям в любое время предоставляется, если трое детей в семье младше двенадцати лет, независимо от наличия у них братьев или сестёр более старшего возраста. Если в семье всего три ребёнка, то при достижении старшим двенадцатилетнего возраста его мать и отец теряют право на преимущество при распределении отпусков на работе.
Многодетные родители реализуют своё право как при составлении графика отпусков, так и могут уходить в отпуск вне зависимости от графика отпусков.
-
Дополнительные две недели отдыха
Согласно ст. 263 ТК РФ на дополнительные две недели отпуска могут рассчитывать родители двух и более детей младше 12 лет, но – увы! — без сохранения заработной платы. Причем данное право должно быть обязательно закреплено в коллективном договоре. Если данный документ его не предусматривает, то, к сожалению, родители могут взять подобный отпуск за свой счёт только по усмотрению работодателя.
Если же право родителя на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы отражено в коллективном договоре, то предоставляется он в удобное для сотрудника время. Его можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску либо взять в отдельное время. Допускается взять сразу две недели либо разбить их на несколько частей.
-
Льготное посещение музеев
Согласно Указу Президента РФ № 431 многодетные семьи могут один раз в месяц бесплатно посещать выставки и музеи. Данная льгота регламентируется также законодательными актами регионов. Бесплатный вход предоставляется только в государственные или муниципальные музеи. Если речь идет о коммерческих учреждениях, возможность получения льготы или скидки необходимо уточнять у их сотрудников.
Право бесплатного посещения экспозиций Владимиро-Суздальского музея-заповедника членам многодетных семей предоставляется в первую субботу каждого месяца. Эта льгота касается всех музейных объектов в г. Владимире, г. Суздале и Суздальском районе, г. Гусь-Хрустальный, п. Муромцево Судогодского района. Посетители данной категории приобретают в кассах музея входной билет номиналом «Бесплатно» при предъявлении удостоверения многодетной семьи. Льготы по данному списку предоставляются только индивидуальным посетителям музея-заповедника и не распространяются на посетителей в составе организованных экскурсионных групп.
При посещении объектов МАУК «Выставочный комплекс» членам многодетных семей дается 50% скидка на билеты. Комплекс включает в себя музеи «Старая аптека» и «Владимирская вишня», выставочные залы на ул. Большой Московской и мемориальную мастерскую Бориса Французова.
Центр пропаганды изобразительного искусства (ул. Б.Московская, 24) предоставляет многодетным семьям одно бесплатное посещение в месяц в любой день.
-
Бесплатная юридическая помощь
В 2020 году во Владимирской области многодетные семьи смогут получить бесплатную юридическую помощь во Владимирском отделении Детского фонда. Проект «Семейный юрист» поможет многодетным родителям разобраться в положенных льготах, получить государственную помощь, правильно оформить документы. Юристы готовы проконсультировать семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. В девяти районах Владимирской области пройдут занятия Школы правовых знаний.
Владимирское отделение Детского фонда оказывает юридическую помощь своим подопечным уже пятый год. За это время более 2 тысяч многодетных родителей обратились за консультацией и посетили семинары фонда.
Записаться на прием к юристу можно по телефонам Детского фонда во Владимире: 8 (4922) 35-52-80, 8-904-651-74-60.
-
Внеочередное поступление в детские сады
Законодательство четко оговаривает, кто из дошкольников имеет первоочередное право на зачисление в ДОУ. Такая возможность имеется у детей, которые растут в многодетных семьях. Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений располагается во Владимире по адресу: ул.Северная, 28а, телефоны: 45-18-76, 33-59-12. Понедельник — Ленинский район, среда – Октябрьский, четверг – Фрунзенский. Время работы: с 9.00 до 15.00, с 12.00 до 13.00 — обед.
Заявления принимают по достижении ребёнком возраста 2 месяца. С собой необходимо иметь:
— оригинал и копию свидетельства о рождении;
— оригинал и копию паспорта (анкетные данные + прописка);
— оригинал и копию удостоверения многодетной семьи
Заявление также можно подать в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области по адресу: Октябрьский пр-кт, 47, 4-й эт., окно 8 (по всем районам). Время работы: понедельник с 8.30 до 16.00, вторник — пятница с 8.30 до 17.00.
-
Получение статуса многодетной семьи
Рассчитывать на льготы могут родители (или один родитель), воспитывающие не менее трех несовершеннолетних детей. Многодетная семья включает в себя всех совместных детей и оставшихся от предыдущих браков. Родители, лишенные своих прав, уклоняющиеся от воспитания либо отдавшие детей в интернат, не могут претендовать на статус многодетных и пользоваться преимуществами.
Основной документ для оформления льгот — удостоверение о статусе многодетной семье, выданное местным управлением социальной защиты. Заявитель собирает необходимые документы, затем пишет заявление. В течение месяца компетентный орган рассматривает обращение и дает положительный либо отрицательный ответ.
Для оформления нужны документы, удостоверяющие личность родителей и детей, справка из паспортного стола о составе семьи, справка о доходах на каждого родителя, выданная налоговой службой, детские ИНН и фото всех членов семьи, которые старше 6 лет.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: отдых35.рф
Обсуждение