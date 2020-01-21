Какие нематериальные льготы положены многодетным семьям

В конце 2018 года были внесены изменения в Трудовой кодекс. В новой редакции появилась статья 262.2, которая устанавливает очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Согласно этой норме отпуск многодетному отцу или многодетной матери по ТК РФ предоставляется в удобное время. Таким образом, время отпуска должно быть обусловлено желанием многодетного работника, а не производственной необходимостью.

Основным критерием для получения такой льготы является возраст детей. Как указано в ТК РФ, отпуск многодетным родителям в любое время предоставляется, если трое детей в семье младше двенадцати лет, независимо от наличия у них братьев или сестёр более старшего возраста. Если в семье всего три ребёнка, то при достижении старшим двенадцатилетнего возраста его мать и отец теряют право на преимущество при распределении отпусков на работе.

Многодетные родители реализуют своё право как при составлении графика отпусков, так и могут уходить в отпуск вне зависимости от графика отпусков.