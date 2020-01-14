Какие меры поддержки и льготы положены инвалидам

Пенсия, медицинское оборудование, льготы – на все эти меры поддержки может рассчитывать инвалид во Владимирской области. Но тяжесть недуга, как и группа инвалидности, у всех разная. В семье появился лежачий тяжелобольной, который не может сам себя обслуживать. Куда обращаться за помощью в таком случае? На эти вопросы «Призыву» ответила Любовь Кац, председатель совета Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет».

Ежегодно вместе с единомышленниками Любовь Ивановна проводит рейды по Владимирской области, проверяет доступность среды для инвалидов, в каких условиях им приходится жить, наличие своевременной медпомощи. По её словам, в последние годы в этой сфере наметились положительны сдвиги. Но эффективный уход за пациентом будет зависеть не только от медиков и соцработников, в большей степени эта ответственность ложится на плечи родственников человека с ограниченными возможностями.

— Есть мальчик Иван, ему 14 лет, — рассказывает Любовь Кац. — Он проживает в частном доме со всеми удобствами. Мальчик тяжелобольной, совсем не двигается, даже не поворачивается. Семья проживает без папы, но с бабушкой и дедушкой, которые очень помогают. Мама контактирует с фондами Москвы. Они обеспечили ребенка всем необходимым: специализированной кроватью, коляской, жизненно важными препаратами. За медицинской помощью мама обращается в детскую областную больницу. Специалисты оказывают паллиативную помощь дома или в стационаре. Медикаменты получают регулярно, бесплатно.

Врач составляет список необходимого

Ежемесячно в АРДИ «Свет» обращается около 1,5 тысячи людей с ограниченными возможностями. Половина из них – совершеннолетние, но требующие ухода и поддержки. Поэтому любой инвалид, независимо от возраста, должен получить все положенные реабилитационные средства, которые ему необходимы. Например, выписать домашнюю и прогулочную коляски. Если инвалид лежачий, ему понадобятся памперсы. Необходимое месячное количество должен определить лечащий врач. Их должны предоставить бесплатно, если они будут вписаны в ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации).

— Нужно обязательно вызвать врачей, чтобы они сделали заключение, что человеку необходимо: памперсы, прикроватный столик, противопролежневый матрас, другие средства реабилитации. И всё это нужно вписать в индивидуальную программу, заверить в медико-социальной экспертизе, — поясняет Любовь Кац.

Приём документов для проведения медико-социальной экспертизы осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Дзержинского, дом 15.

Перечень документов для МСЭ:

— документы, удостоверяющие личность гражданина

— заявление о предоставлении государственной услуги

— направление на медико-социальную экспертизу, выданное медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, по форме N 088/у-06

Даже если человек временно стал ограниченным в движении, например, сломал ногу, то коляску или костыль он может взять напрокат. Для этого нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания. Они есть в каждом городе Владимирской области.

Персональный помощник

В отделе соцзащиты есть такая услуга как «Персональный помощник». Это человек, который, например, поможет спустить инвалида-колясочника на улицу из квартиры, потом поднять обратно. Или перенести его с кровати в ванную, помыть. Услуги помощника предоставляются инвалидам бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты.

Бесплатно:

— одиноким (одиноко проживающим) инвалидам, получающим пенсию в размере ниже 150 % прожиточного минимума пенсионера (прожиточный минимум пенсионера во Владимирской области в 2020 году — 9077 рублей)

— инвалидам, проживающим в семьях, состоящих из пенсионеров по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца или получающих социальную пенсию, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума пенсионера.

На условиях частичной оплаты:

— одиноким (одиноко проживающим) инвалидам, получающим пенсию в размере от 150 до 250 % прожиточного минимума пенсионера; инвалидам, проживающим в семьях, состоящих из пенсионеров по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца или получающих социальную пенсию, среднедушевой доход которых составляет от 150 до 250 % прожиточного минимума пенсионера.

Размер частичной оплаты рассчитывается по следующей формуле: О =( РП:ПМ — 1,5) x 3000 ПМ

О — размер частичной оплаты;

На условиях полной оплаты:

— одиноким (одиноко проживающим) инвалидам, размер пенсии которых превышает 250% прожиточного минимума пенсионера, установленного в области; инвалидам, проживающим в семьях, состоящих из пенсионеров по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца или получающих социальную пенсию, среднедушевой доход которых превышает 250 % прожиточного минимума пенсионера, установленного в области

Размер вознаграждения помощника составляет 3000 рублей ежемесячно, исходя из оказания физической помощи 30 часов в месяц.

Пандусы у дома

В организацию АРДИ «Свет» обратилась семья инвалида-колясочника из Юрьевца. Молодой человек не может выехать из подъезда из-за высоких ступеней. Кто должен обеспечивать многоквартирные дома пандусами? Любовь Кац говорит, что этим вопросом должны заниматься сотрудники управляющей компании или ТСЖ. При этом собственники квартир не обязаны будут скидываться на пандус.

— Финансирование может быть по программе «Доступная городская среда». И ему сделают этот пандус, съезд. Но если ступенек всего одна – две, можно просто поставить пару кирпичей, зацементировать подъём. Всё это копейки стоит. К нашим подъездам, где находится организация АРДИ «Свет», центр «Мишутка» есть кнопка вызова и раскидной пандус. Мы человека встречаем, помогаем ему заехать, — рассказывает Любовь Кац.

Поменять квартиру

Если инвалид-колясочник проживает на верхнем этаже дома, где нет лифта, он может продать либо поменять квартиру на первом этаже. При условии, что она приватизированная. В случае, если жильё муниципальное, предоставить доступную квартиру ему обязаны местные власти. Недавно «Призыв» сообщал, что жительница Коврова, инвалид-колясочник, судится с мэрией по данному вопросу. 25-летняя Екатерина Сухинина вынуждена буквально «сползать» с 5 этажа, чтобы попасть на улицу. В доме нет ни лифта, ни пандуса.

Доступная среда в общественном пространстве

Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» ежегодно проводит мониторинг городских учреждений, скверов, общественного транспорта на доступность среды для инвалидов. Интернаты, больницы, детские дома оборудованы всем необходимым. Один из последних рейдов – обход дворцов культуры. Если недавно в ОДКИ инвалиды не могли спуститься в подвальное помещение раздевалки и заехать в зрительный зал, то сейчас там работает лифт. Во Владимирском областном театре драмы люди с ограниченными возможностями тоже могут попасть на все этажи. На лестницах есть подъемники.

К городским скверам также приковано пристальное внимание общественников. Например, площадь перед ГДК и парковая зона за дворцом сначала не была предусмотрена для инвалидов-колясочников. На пути стояли поребрики. Теперь их нет. Появились нормальные съезды. А новые скверы, например, на улице Чайковского, благоустроены уже с учетом пожеланий людей с ограниченными возможностями.

Положительную оценку в АРДИ «Свет» дали и владимирскому железнодорожному вокзалу. Для людей с ограниченными возможностями было решено перенести туалетную комнату с цокольного этажа на первый. А ещё инвалидов на коляске здесь встречают и помогают им передвигаться по территории вокзала. О прибытии таких пассажиров проводники оповещаются заранее.

Во всех аптеках должны быть кнопка вызова фармацевта и пандусы для инвалидов (допустимы раскидные), говорят общественники. Но в жизни далеко не так. Например, в аптеке на Тракторной, 48А – нет ни того, ни другого. А вот на Безыменского, 9- пандус есть. Но проехать по нему в одиночку инвалид не сможет. «Призыв», проводя рейд, убедился в этом лично. Чтобы попасть в аптеку инвалиду понадобилась помощь двух прохожих.

Льготы

Инвалидам независимо от их группы инвалидности предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %. Об этом «Призыву» рассказали в департаменте социальной защиты администрации Владимирской области. Итак, скидку в половину стоимости инвалиды могут получить:

плата за наем и за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;

плата за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Также инвалидам I, II группы и семьям с детьми-инвалидами предоставляется 50% компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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