Какие фильмы для детей снимали во Владимирской области?

8 января в России отмечают День детского кино. Он был учрежден в 1998 году Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей. В конце 1890-х годов Москве, в нынешнем ГУМе, а в то время бывших Верхних торговых рядах, открывается первый стационарный «Электрический театр». В нем идут развлекающие почтенную публику фильмы «Дети пляшут», «Дети плачут», «Игра в мяч», «Конно-железная дорога в Москве» и, естественно, политико-воспитательные картины — хроника из жизни царской фамилии. А 8 января 1898 года в «Электрическом театре» прошел первый в России показ программы для детей, которая так понравилась зрителям, что стала регулярной. И вот уже 121 год продолжается производство фильмов, предназначенных специально для юной аудитории. И Владимирская область имеет к этому непосредственное отношение. Давайте вспомним фильмы для детей, которые были сняты у нас в регионе.

Съемки этого фильма проходили на территории Петушинского района. Он рассказывает об охране зверей, птиц и зеленых насаждений сельскими школьниками, о новом движении, которое развернулось среди ребят нашей страны. Большое место в фильме занимает рассказ о жизни разнообразных обитателей леса – животных и птиц. «Зеленый патруль» «Рысь возвращается» «Тропой бескорыстной любви» Правильно! Неправильно! - Владимир выбрала творческая группа киностудии «Беларусьфильм» для съемок фильма о мальчике-подростке, которому в годы Великой Отечественной войны пришлось взять на себя заботу о своей семье – бабушке и младшей сестре. Старинные улочки города и корпуса тракторного завода стали тем фоном, на котором развиваются события фильма. «Павлуха» «Саша-Сашенька» «Иван Макарович» Правильно! Неправильно! - В 70-х годах на киностудии «Ленфильм» режиссер Леонид Макарычев снял картину для детей о рождении пионерских отрядов. Естественными декорациями стали набережная и улицы старого Коврова, а кульминацией – пожар деревянного моста через Клязьму. Компьютерных эффектов тогда еще не применяли и потому сожгли настоящий ковровский мост. «Красные дьяволята» «Красные пчелы» «Красные башмачки» Правильно! Неправильно! - Действие фильма происходит в сказочном городе Немухине, где захватившие власть «мудрейшие» чиновники отменили доброту и чудеса. «Сказочная» натура «перебралась» на экран из Суздаля с помощью творческой группы киностудии «Укртелефильм». Съемки проходили там в марте 1989 года. «Королевство кривых зеркал» «Сказка о потерянном времени» «Легкие шаги» Правильно! Неправильно! - Осенью 1943 года в одном из тыловых городов создается фабрично-заводское училище, готовящее токарей. Здесь учатся и работают эвакуированные из разных городов подростки, потерявшие во время войны родителей. Своим самоотверженным трудом мальчишки помогают фронту. Некоторые эпизоды фильма снимались в поселке Городищи Петушинского района. «Мальчишки ехали на фронт» «Казаки-разбойники» «Орленок» Правильно! Неправильно! - В Коврове и селе Любец прошли съемки очередного фильма известного режиссера Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Геннадия Васильева. Киноповесть рассказывает о деревенском пареньке Семёне Брусничкине, который целенаправленно идет к своей мечте. Он равнодушен к пустым развлечениям, строго соблюдает режим, изучает языки и науки. «Большое космическое путешествие» «Полет с космонавтом» «Отроки во Вселенной» Правильно! Неправильно! - Этот фильм снят в жанре детской лирической музыкальной комедии. В нем есть розыгрыши, погони, безответная любовь, эксцентричная бабушка, распевающая под балалайку песни Высоцкого, и еще вертолет, который играет в фильме не последнюю роль. Значительная часть фильма была снята в селе Любец Ковровского района, а в самом городе Коврове - заключительная часть киноленты. «Шла собака по роялю» «Деревня Утка» «Два дня чудес» Правильно! Неправильно! - Еще один фильм, снятый Геннадием Васильевым. На этот раз по мотивам одноименной сказки Н. Шестакова, которая рассказывает о победе русского богатыря над воинством злого и коварного ворога Картауса. Сказочную натуру опять предоставил город-музей Суздаль. «Илья Муромец» «Василий Буслаев» «Финист - Ясный Сокол» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Какие детские фильмы снимали во Владимирской области? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook