Какие фильмы для детей снимали во Владимирской области?

8 января в России отмечают День детского кино. Он был учрежден в 1998 году Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей. В конце 1890-х годов Москве, в нынешнем ГУМе, а в то время бывших Верхних торговых рядах, открывается первый стационарный «Электрический театр». В нем идут развлекающие почтенную публику фильмы «Дети пляшут», «Дети плачут», «Игра в мяч», «Конно-железная дорога в Москве» и, естественно, политико-воспитательные картины — хроника из жизни царской фамилии. А 8 января 1898 года в «Электрическом театре» прошел первый в России показ программы для детей, которая так понравилась зрителям, что стала регулярной. И вот уже 121 год продолжается производство фильмов, предназначенных специально для юной аудитории. И Владимирская область имеет к этому непосредственное отношение. Давайте вспомним фильмы для детей, которые были сняты у нас в регионе.
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