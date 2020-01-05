Как трясло владимирскую медицину в 2019 году

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Тревожный год
В 2019 году медицину Владимирской области лихорадило. Прежде всего – в плане кадров. В регионе со своих постов уволились около десяти главных врачей медучреждений. На их место облздрав искал замену, как среди местных медиков, так и среди иногородних. Кроме того, в минувшем году была угроза массовых увольнений медсестер в Александровской ЦРБ и фельдшеров владимирской станции скорой помощи.
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Перестановки в роддоме
1 апреля 2019 года уволилась Ирина Кирюхина – бессменный руководитель второго роддома города Владимира. На смену ей пришла столичный медик Вера Плашкевич. Ирина Кирюхина была главврачом роддома четверть века. После её ухода свои трудовые книжки из роддома забрали 20 человек, включая 6 врачей высшей категории. Часть из них устроились работать в областной перинатальный центр.
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9 месяцев Веры Плашкевич
Руководство Веры Плашкевич продлилось недолго. Через 9 месяцев, в декабре 2019-го, её сняли с должности. После увольнения облздррав, видимо, обещал найти ей место в Областной клинической больнице. О чём Вера Евгеньевна сообщила журналистам. Но назначения не состоялось, и она вернулась в Москву. А во второй роддом, уже в качестве главврача, вернулся Сергей Телегин. Прежде он занимал там должность заведующего родильным отделением.
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Новый управленец в Оргтруде
Летом свой пост главврача владимирской городской больницы № 7 в микрорайоне Оргтруд оставил Дмитрий Митрофанов. Он был уволен по истечении срока трудового договора. Это совпало с оптимизацией больницы, в рамках чего закрыли станцию скорой помощи. Выступления жителей по этому поводу проходили уже при новом руководителе учреждения — 31-летнего Петра Бушуева, уроженца Коврова. В своё время он занимал должность заместителя главного врача по медицинской части Суздальской районной больницы.
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Смена кадров в облздраве
На место главврача больницы Оргтруда местные жители просили назначить Анатолия Уколова. Он работал там раньше и, видимо, оставил о себе позитивные впечатления у пациентов. Но департамент здравоохранения для ему предложили иную должность – освободившуюся после увольнения в сентябре заместителя директора облздрава Елены Овчинниковой. В 2017 году чиновница прославилась на всю страну, заявив жителям Собинки, что её IQ выше их коэффициента интеллекта. Так это или нет, теперь уже неважно.
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Сложности утверждения
В июле должность главного врача владимирской больницы № 2 покинул Игорь Тихонов. Он ушел по собственному желанию. На его место был принят Михаил Суханов. В его послужном списке значатся такие учреждения, как областной онкодиспансер, городская больница № 5, ОКБ. До вступления в новую должность он работал врачом приёмного отделения, хирургом БСП. Его назначение депутаты горсовета восприняли с недоверием. Они посетовали, что облздрав не согласовывает с ними кандидатов на должности главврачей городских лечебниц.
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Угроза увольнения
Летом из Александровской районной больницы захотели уволиться сразу 12 медсестер. Женщины поставили ультиматум: либо им возвращают надбавки к зарплате, либо они уходят. В итоге денежные выплаты среднему медперсоналу обещали сохранить. Схожая ситуация в ноябре случилась и с фельдшерами владимирской станции скорой помощи. Медики недосчитались по 5-7 тысяч рублей к зарплате и пригрозили уволиться. После служебной проверки главный врач ССМП получил выговор и штраф. Надбавки фельдшерам обещали вернуть.
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Громкий скандал в ОКБ
75-летний юбилей Областной клинической больницы не удалось отметить торжественно, как намечалось. Осенью задержали главврача ОКБ Любовь Быкову (перед этим её уволили). Сейчас она находится в СИЗО. Её обвиняют в растрате бюджетных средств при закупке компьютерного томографа, а также в получении взятки в особо крупном размере. На место Любови Быковой назначен Игорь Бондаренко. Последнее его место работы – клиническая больница в Обнинске Калужской области.
Татьяна Данилова
Фото «Призыв»
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