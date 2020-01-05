Как трясло владимирскую медицину в 2019 году

На место главврача больницы Оргтруда местные жители просили назначить Анатолия Уколова. Он работал там раньше и, видимо, оставил о себе позитивные впечатления у пациентов. Но департамент здравоохранения для ему предложили иную должность – освободившуюся после увольнения в сентябре заместителя директора облздрава Елены Овчинниковой. В 2017 году чиновница прославилась на всю страну, заявив жителям Собинки, что её IQ выше их коэффициента интеллекта. Так это или нет, теперь уже неважно.