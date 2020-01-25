Как связан Владимир Высоцкий с нашим краем?

25 января исполнилось 82 года со дня рождения Владимира Высоцкого. Поэта, барда, актера, человека, который стал больше, чем эпохой, который вошел в жизнь едва ли не каждого, кто был рожден в СССР. Он не просто пел – он говорил о том, как мы живем. И сегодня его творчество проникает в наши души, будоража и восхищая. Владимир Семенович только раз был во Владимирской области, и то в детстве. Но жизнь его так или иначе пересекалась с нашим регионом, и мы трепетно храним память о нем. Следам Высоцкого на владимирской земле и посвящен этот тест.
Обсуждение 1
А я и не знал