Как связан Владимир Высоцкий с нашим краем?

25 января исполнилось 82 года со дня рождения Владимира Высоцкого. Поэта, барда, актера, человека, который стал больше, чем эпохой, который вошел в жизнь едва ли не каждого, кто был рожден в СССР. Он не просто пел – он говорил о том, как мы живем. И сегодня его творчество проникает в наши души, будоража и восхищая. Владимир Семенович только раз был во Владимирской области, и то в детстве. Но жизнь его так или иначе пересекалась с нашим регионом, и мы трепетно храним память о нем. Следам Высоцкого на владимирской земле и посвящен этот тест.

Где сделано это фото юного Володи Высоцкого? На кремлевской елке в Москве На новогоднем вечере в московской школе № 237 В пионерском лагере «Машиностроитель» Петушинского района Правильно! Неправильно! - Для какого фильма, снимавшегося во Владимире, проходил пробы Высоцкий? «Андрей Рублев» «Цареубийца» «Успех» Правильно! Неправильно! - На какой завод области приезжал выступать Владимир Высоцкий? Ковровский завод имени Дегтярева Гусевской хрустальный завод Ни на какой Правильно! Неправильно! - Кто из жен Высоцкого играла во владимирском драмтеатре в 1966-1969 годах? Людмила Абрамова Изольда Высоцкая Марина Влади Правильно! Неправильно! - Какое отношение к Высоцкому имеет отель «Водолей» на Пужаловой горе в Гороховце? Отель назван в честь знака зодиака, под которым родился Высоцкий Первым владельцем отеля был сын Высоцкого Никита Отель стоит на улице Высоцкого Правильно! Неправильно! - В каком фильме Высоцкий сыграл Ибрагима Петровича Ганнибала, прадеда Пушкина, мать которого родилась в Муроме Владимирской губернии? «Интервенция» «Арап Петра Великого» «Плохой хороший человек» Правильно! Неправильно! - В честь какого фильма с Высоцким назван ресторан на Пужаловой горе в Гороховце? «Вертикаль» «Опасные гастроли» «Короткие встречи» Правильно! Неправильно! - В каком городе нашей области есть улица Высоцкого? Петушки Гороховец Ни в каком Правильно! Неправильно! - Почему владимирскую жительницу Нелли Орфаниди называют одной из самых преданных поклонниц Высоцкого? Нелли Андреевна написала книгу о Высоцком Нелли Андреевна вела многолетнюю переписку с Высоцким Нелли Андреевна собрала свыше 800 записей Высоцкого Правильно! Неправильно! - В каком городе нашей области светомузыкальный фонтан поет голосом Высоцкого? Петушки Гороховец Гусь-Хрустальный Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Как связан Владимир Высоцкий с нашим краем? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook