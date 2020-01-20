Как получить материнский капитал на первого и второго ребенка

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент анонсировал важные меры социальной поддержки семей с детьми, всколыхнув общественность, а особенно молодые семьи, планирующие рождение первого ребенка. Были озвучены финансовые меры, направленные на поддержку материнства и детства, поскольку, как известно, 70-80% семей с низкими доходами приходятся именно на семьи с детьми. Кому же будет положен материнский капитал, как его получить и когда начнется оформление, разъясняет консультант по финансовой грамотности взрослого населения Инна Ивановна Чапурина.

Что такое материнский капитал

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007-го по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Такая государственная поддержка регулируется федеральным законом № 265 ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям, имеющим детей».

Кто получит и при каких условиях

Суть изменения состоит в том, что теперь материнский капитал будут получать семьи, где после 1 января 2020 года родился первый ребенок.

Маткапитал на сегодня составляет 466 617 рублей.

Важно, что на второго ребенка эта сумма выплачиваться уже не будет (если она была получена на первого), но при рождении второго ребенка семья дополнительно получит еще 150 тысяч рублей.

Если же на второго ребенка семья маткапитал не получала (он родился раньше, чем начала действовать программа), маткапитал выплатят при рождении третьего ребенка. И уже в объеме 616 617 рублей.

При рождении двойни семья также получает 616 617 рублей.

Право на материнский капитал возникает только один раз. Программа маткапитала будет продлена, как минимум, до конца 2026 года (сейчас действует до 31 декабря 2021 года). Сумму маткапитала обещано каждый год индексировать в соответствии с инфляцией.

Субсидия многодетным на погашение ипотеки

Семьям же, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок( или последующие дети) и имеющим ипотечный кредит, государство дополнительно выделит субсидию в размере 450 000 рублей на его погашение. Заявки на получение субсидии принимают с 25 сентября 2019 года, когда постановление правительства РФ вступило в силу. Подробности можно узнать на сайте «Дом-РФ», который распоряжается субсидиями. Программа действует до 31 декабря 2022 года. Эта программа также распространяется на тех, кто усыновил третьего и последующих детей в этот период. Более подробно об этой программе «Призыв» писал здесь.

Таким образом, поддержка государства для каждой семьи с тремя детьми, о которой говорил президент, складывается из 616 617 рублей материнского капитала (на двоих детей) и 450 000 рублей субсидии на погашение ипотеки. В сумме получается чуть больше миллиона рублей.

Куда подать заявку на получение сертификата

Заявку на первичное получение сертификата можно подать на сайте Пенсионного фонда РФ. Или же воспользоваться разделом «Сертификат на материнский капитал» на портале госуслуг. Нужно заполнить электронную форму заявления, выбрать дату и время посещения отделения Пенсионного фонда по месту жительства.

В заявление внесите данные документов:

паспорта гражданина РФ;

свидетельств о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельств об усыновлении);

документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного или усыновленного с 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года.

Кто имеет право на маткапитал

мать, имеющая российское гражданство, у которой родился или усыновлен второй, третий или последующий ребенок с 1 января 2007 года;

отец, если он является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу начиная 1 января 2007 года;

отец независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского (семейного) капитала;

несовершеннолетний ребенок (детям в равных долях), а также совершеннолетний ребенок, обучающийся очно до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения им 23-летнего возраста, если у родителей или единственного родителя (усыновителей или единственного усыновителя) прекратилось право на дополнительные меры государственной поддержки.

Как использовать материнский капитал

Материнский капитал можно тратить только на цели, которые перечислены в законе. Это может быть одна цель или несколько в пределах суммы материнского капитала:

улучшение жилищных условий;

образование ребенка (детей);

накопительная пенсия матери;

товары и услуги для детей-инвалидов;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

По общим правилам использовать материнский капитал можно, когда ребенку исполнится три года. Это значит, что женщина оформляет сертификат сразу, но использовать деньги сможет только через три года. Например, если она захочет потратить материнский капитал на накопительную пенсию или оплатить обучение старшего ребенка в институте, придется подождать.

В отдельных случаях средствами можно распорядиться и тогда, когда ребенку еще не исполнилось три года:

первоначальный взнос и платежи по ипотеке;

товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов;

дошкольное образование;

ежемесячная выплата на второго ребенка, если он родился после 1 января 2018 года.

В таких случаях заявление на распоряжение материнским капиталом можно подать в любое время после появления ребенка. Для этого можно использовать раздел на сайте госуслуг «Распоряжение материнским капиталом».

Квартирный вопрос

Материнский капитал можно направить на погашение ипотеки. Например, при покупке квартиры с помощью ипотечного кредита можно не ждать три года, а сразу направить средства на первоначальный взнос или погашение имеющегося долга. Если материнский капитал не был использован полностью, то оставшаяся часть будет проиндексирована, и ею можно будет воспользоваться впоследствии, направив на цели, оговоренные условиями получения данной дотационной выплаты.

Оставшиеся деньги могут находиться на счету до востребования. Остаток материнского капитала также будет индексироваться. Остаток средств материнского капитала можно узнать в Пенсионном фонде. Удобнее всего делать это через Интернет.

А вот если вы покупаете квартиру по договору купли-продажи без привлечения кредита, внести материнский капитал для оплаты части стоимости жилья можно только через три года.

Полезная информация

Право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется отдельно взятой семье только один раз.

Материнский (семейный) капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата.

Срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал после рождения (усыновления) второго (третьего или последующего ребенка) не ограничен.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения ребенка.

Материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц.

Сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае утраты сертификата можно получить его дубликат.

Средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Отметим, что материнский капитал по новым правилам планируют начать оформлять весной. Сейчас готовятся поправки к действующим законам «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», а также в Бюджетный кодекс.

Инна Чапурина, консультант по финансовой грамотности взрослого населения

Заглавное фото: gtrk-saratov.ru