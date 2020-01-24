Как отметить день студентов, Татьян и Высоцкого?

Да-да, это не шутка! Хотя шутить мы тоже любим. В День студента областная библиотека для молодежи приглашает вас потанцевать. Можно будет вспомнить мировых звёзд рок-н-ролла, поиграть, пошуметь! Весь вечер на танцполе Владислав Рогатнев и Наталья Байнарович из школа танцев «Мегаполис». Весь вечер будет работать Виниловая комната, где можно послушать пластинки со знаменитыми исполнителями рок-н-ролла. Для вас приготовлена выставка книг о музыкантах.

Не забудьте прихватить с собой удобную обувь без каблука!

Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23

25 января в 15.00

Вход свободный