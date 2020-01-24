Как отметить день студентов, Татьян и Высоцкого?

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Рок-н-ролл в библиотеке 16+
Да-да, это не шутка! Хотя шутить мы тоже любим. В День студента областная библиотека для молодежи приглашает вас потанцевать. Можно будет вспомнить мировых звёзд рок-н-ролла, поиграть, пошуметь! Весь вечер на танцполе Владислав Рогатнев и Наталья Байнарович из школа танцев «Мегаполис». Весь вечер будет работать Виниловая комната, где можно послушать пластинки со знаменитыми исполнителями рок-н-ролла. Для вас приготовлена выставка книг о музыкантах.
Не забудьте прихватить с собой удобную обувь без каблука!
Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23
25 января в 15.00
Вход свободный
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Страсти по Крейцеровой сонате 16+
Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает на необычное музыкально-театрализованное действо. Крейцерова соната будет исполнена музыкантами первой величины. Партия скрипки – профессор Академии музыки в Загребе Горан Кончар (Хорватия). За роялем – профессор Василий Щербаков, доцент Московской государственной консерватории. Произведение Бетховена уникально тем, что композитор выбрал необычную форму отношений скрипки и фортепиано: обе партии равноценны, два инструмента выступают и соперниками, и партнерами, дополняющими друг друга.
Программа посвящена 250-летию со дня рождения Л. Бетховена и 110-й годовщине со дня смерти Л. Толстого. Театрализованное действо, которое будет предварять звучание сонаты, подготовлено театром «Знаменье» Владимирского государственного университета.
Музейный центр «Палаты»: ул. Б. Московская, 58
25 января в 16.00
Цена билетов – 250-300 руб.
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День студента на льду 16+
Администрация областного центра делает подарок владимирским студентам. В ледовом комплексе «Владимир» пройдет празднование Дня студента. Подготовлена насыщенная программа праздника, в том числе дискотека на льду, веселые шутки от ведущего вечера, зажигательная музыка от DJ Koffeemaschinnen. Предусмотрены многочисленные интерактивы, конкурсы и подарки. Будут работать фотозоны для любителей селфи.
Ледовый комплекс «Владимир»: пр-кт Ленина, 79а
25 января в 16.00
Вход для всех студентов и Татьян — свободный. Студентам необходимо предъявить студенческий билет или зачетку, а Татьянам — паспорт.
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«Музыка в джинсах» 6+
Музыканты Камерного струнного оркестра областной филармонии не боятся экспериментов и идут в ногу со временем. Программа «Музыка в джинсах» покажет иной мир классической музыки: как источник впечатлений для человека любого возраста. Идея концерта заключается в эмоциональном и «живом» соединении произведений разных стилей: джаза, рока, популярной музыки. Публике предстоит испытать эффект «угадай мелодию»: легендарные композиции мировых звезд Дюка Эллингтона, Карлоса Сантаны, Фредди Меркьюри, Стиви Уандера, Эда Ширана прозвучат в новой оригинальной обработке.
Концерт пройдет в неофициальной атмосфере: артистов оркестра и зрителей объединит любимый миллионами предмет гардероба – джинсы. Они сидят на музыкантах филармонии так же хорошо, как и фраки и вечерние платья. Гостей филармонии приглашают принять участие во флеш-мобе: в качестве дресс-кода подойдет любая одежда из денима – юбка, брюки, жилет, пиджак, бандана и даже сумка!
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
25 января в 18.00
Цена билета – 350 руб.
Всем Татьянам предоставляется скидка в честь праздника: они могут приобрести два билета по цене одного. Не забудьте паспорт.
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«PitStop» для всех 18+
Популярная владимирская группа «PitStop» поздравит Татьян и студентов тремя сетами зажигательной музыки как собственного сочинения, так и из англоязычной классики рока 60-90-х годов прошлого столетия. Никакой мороки с паспортами и студенческими билетами. Вход для всех желающих бесплатный. Хорошее настроение обеспечено — готовьте ноги и голосовые связки, чтобы отжечь на танцполе и подпеть!
Ресторан «Старый Владимир»: ул. Большая Московская, 41
25 января в 20.20
Вход свободный
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Акустический концерт группы «Гран-КуражЪ» 18+
В субботу ожидается большой сольный концерт российской хеви-пауэр группы «Гран-КуражЪ». Петр Елфимов и Михаил Бугаев к этому вечеру готовят обширную программу, состоящую сплошь из всеми любимых песен в особой акустической обработке, и заряд невероятно позитивного настроения на целый год. Гостей вечера ждет камерная обстановка, фирменная атмосфера, так умело создаваемая всякий раз коллективом, а также автограф-сессия с членами команды.
История команды берет свое начало в далеком 1999 году в Подмосковье. Получив достойный музыкальный и гастрольный опыт за два десятилетия, участники группы готовы продемонстрировать высокий уровень владимирской публике, ведь в их активе — пять полноформатных альбомов (шестой выйдет уже в 2020-м), четыре мини-альбома и сингла, несколько сборников.
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14.
25 января в 20.00
Цена билета – от 700 до 1000 руб.
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Крещенская ярмарка 6+
Детская воскресная школа Свято-Георгиевского храма приглашает всех на Крещенскую ярмарку. В программе: чай из самовара с угощениями, добрая музыка, конкурсы для детей, выступление профессионального фокусника Дмитрия Манова. Радостное настроение гарантируется всем без исключения! Можно будет приобрести за пожертвования поделки ручной работы, которые делали воспитанники воскресной школы.
Свято-Георгиевский храм: ул. Георгиевская, 2а
26 января в 12.00
Вход свободный
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Баттл поэтов 16+
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Открытый показ любимого кино
Воскресенье — отличный день, чтобы посвятить его исключительно своим желаниям и хотениям. Специально для тех, кто ценит хорошее кино, 26 января Maxtone Concert Hall приглашает на свои открытые показы. На утреннем сеансе в 11.00 будет показан анимационный фильм «Гадкий я» (6+) об ужасном снаружи, но добром внутри Грю. Он намерен закрепить за собой статус главного злодея во всем мире. Для реализации столь амбициозной цели он решает украсть не что иное, как Луну. Для этого он пустит в дело созданную им же армию миньонов. Однако палки в колеса попытаются воткнуть конкуренты и семейные обстоятельства в виде трех сироток, о которых главный герой будет вынужден заботиться.
Продолжится открытый показ в 20.00 биографическим фильмом Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой» (12+) о жизни легендарного поэта и музыканта. Кстати, в картине фигурирует точная копия автомобиля Mercedes-Benz, на котором ездил Владимир Семёнович. Оригинальная машина была утеряна, но создателям картины удалось воссоздать её по архивным материалам до мельчайших деталей. Съёмки продолжались пять лет, всего более 100 съёмочных дней — смены продолжались по 12 часов, а то и более. Из-за финансового кризиса съёмки то замораживались, то снова продолжались. Съёмочная группа насчитывала 850 человек, не считая массовки.
Maxtone Concert Hall: ул. Б Нижегородская, 19
25 января в 11.00 и 20.00
Вход свободный
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Вечер испанской гитары Los Ramiraz 6+
Не равнодушны к инструментальной музыке? Не знаете, как провести воскресный вечер? Тогда окунитесь в мир испанской гитары! В концертной программе будут исполнены композиции проектов Gipsy Kings, Alex Fox, Paco Cepero, Camila Cabello, Radrigo & Gabriela, Johannes Linstead.
Так же, по традиции на концерте выступят несколько моих учеников🎸👩🌾👩🌾
Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
26 января в 18.00
Цена билета – 300 руб.
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Вечер памяти Владимира Высоцкого 18+
В Советском Союзе песни Высоцкого звучали из окон каждого дома. И хотя Владимира Семеновича не показывали по телевидению, его популярность была просто фантастической. Известен случай, когда в Сочи квартиру артиста ограбили злоумышленники, не знавшие чье это жилье. Позже, в знак уважения к Высоцкому, воры вернули все украденные ими вещи, оставив вдобавок записку с извинениями.
Что и говорить, Владимир Семенович Высоцкий — одиозная личность, чья жизнь и смерть окутана множеством загадок! У вас появилась отличная возможность узнать больше о творчестве выдающегося советского артиста, поэта и исполнителя собственных песен.
Max Brau: ул. Дзержинского, 11
26 января в 18.00
Цена билета – 300 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные прекрасной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 – комедийный мультфильм «Клара и волшебный дракон» (Украина, 2019, 6+). Жизнерадостный енот и ворчливый гном отправляются в дальний путь, чтобы вернуть волшебного дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?
13.30 – анимационный фильм «Эллиот» (Канада, 2018, 6+). Маленькая лошадка мечтает занять место одного из северных оленей в упряжке Санты. У него есть всего три дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них. Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!
16.00 – аниме «Дети моря» (Япония, 2014, 12+). Мальчики Уми и Сору родились и выросли в море, они обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, а морские существа появляются в необычных для себя местах обитания.
18.30 – триллер «Потерянный остров» (Россия, 2019, 16+). Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
25 и 26 января в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/ledovladimir
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