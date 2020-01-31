Как купить новый автомобиль и не прогадать?

Покупка автомобиля – всегда стресс. В голове встает масса вопросов, ведь большинство из нас плохо разбирается как в устройстве авто, так и в общих тенденциях автомобильного рынка. Итак, в какое время года лучше приобретать автомобиль? Выгодно ли ехать в Москву за новой машиной? Как не попасть на мошенников и, заплатив деньги, не остаться без авто? Эти и другие вопросы мы задали Михаилу Лазареву, руководителю отдела корпоративных продаж ООО «ИнАвтосервис».

Мужчины, наличка, автомат

Несмотря на финансовую эмансипацию и успешность женщин, по-прежнему основной покупатель машин – мужчина. Женщины намного реже приобретают машины, но вдвойне приятно, когда они получают машины в подарок от любимых мужчин или даже, наоборот, сами дарят.

Михаил Лазарев вспоминает трогательную историю, которая недавно произошла в их салоне:

— Мы оформляем машину бантами, шарами, когда кто-то хочет в подарок преподнести. Обычно дарят мужчины. Но в этот раз в салон приехали две девушки, выбрали машину для своего отца, купили и попросили украсить бантом. И в следующий раз они ехали с отцом мимо, якобы случайно заехали в салон, где и подарили ему автомобиль. Мужчина был счастлив безмерно, тем более что у него никогда не было новой машины.

Как показало исследование одной из крупнейших автотрейдинговых компаний, подход женщин и мужчин при выборе автомобиля противоположный. Мужчины отдают предпочтение консервативному черному и традиционному серебристому цвету. Женщины стремятся выделиться и выбирают яркие цвета: синий, красный и оранжевый. Мужчины избегают желтого цвета, потому что он символизирует такси, а вот женщины не комплексуют и покупают.

Дамы внимательно оценивают внешние составляющие: наличие царапин, потертостей на кузове, состояние салона. Мужчины перед покупкой тщательно проверяют автомобиль от двигателя до коробки передач. И окончательное решение принимают на основании тест-драйва. Дополнительное оборудование также зависит от гендерной принадлежности. Для мужских авто характерно наличие антипробуксовочной системы, системы управления заносом, установка качественного звука. Женщинам важны парктроники и автоматическая коробка передач.

А Михаил Лазарев считает, что выбор между автоматом и механикой зависит от предпочтения клиента:

— Да, автомат и вариатор постепенно отвоевывают позиции. Но выбор зависит от того, к чему человек привык. Многие говорят, что не променяют механику ни на что, а другие, попробовав поездить на автомате, уже не хотят пересаживаться обратно на механику.

У нас в салоне реализуются больше бюджетных машин, поэтому продаж машин с механической коробкой передач, соответственно, больше. Многие производители выпускают машины только с автоматизированной коробкой передач, вариатором.

Вариатор – это новый тренд. Вариаторная коробка передач дает лучший разгон без рывков в переключении передач, расход топлива с ней меньше. И я бы добавил, что и мужчинам, и женщинам при выборе машины важны надежность и экономичность.

Разница в цене между механикой и автоматом – от 50 000 рублей и выше.

И сейчас покупатель не боится приобретать машину с автоматом. Это в 2000-х, если автоматическая коробка ломалась, то машину было очень сложно чинить и искать запчасти. Сегодня проблем с ремонтом нет, работают сервисы официальных дилеров, частные мастерские.

В большинстве случаев покупка происходит за наличный расчет. Но процентов 30-40% покупателей не отказываются и от кредита.

Подключаются и государственные программы субсидирования:

«Семейный автомобиль» (для семей с 2 детьми и больше);

«Первый автомобиль» (для тех, у кого не было раньше машины).

В 2019 году на эти программы в стране был большой спрос, так как предоставлялась от государства скидка в 10% от стоимости автомобиля ценой не более 1 000 000 руб.

Интересные цифры

Согласно экспертным расчетам российских специалистов, усредненный период нахождения новой автомашины у одного владельца равен 4,6 года. Но эта величина касается всех новых легковушек в совокупности.

Машинами от отечественного автопрома владеют 5,6 лет (ВАЗ) и 5,8 лет ( УАЗ).

«Долгожители» среди импорта – японский автопром. Например, Suzuki и Honda «держатся» в 4,6 года, а Mitsubishi – 4,8 года.

Автомашины премиум-класса меняются намного чаще – раз в 3 года и 4 месяца.

Ищите дилера

Самая безопасная покупка нового автомобиля – это покупка в салонах, которые являются официальными дилерами производителей. Официальные дилеры дорожат своей репутацией и не занимаются скручиванием пробега, кузовным ремонтом, подделкой документов. Финансовая сторона абсолютно прозрачна. Оплата происходит через операционную кассу банку или по безналичной схеме.

Информацию о дилерах нужно смотреть не на сайте автосалона, а на сайте производителя. В списках дилеров будет указана основная информация по каждому из них: физический адрес, контакты, официальный сайт. Если салон не указан, звоните по горячей линии производителя и уточняйте. Нет смысла звонить в салон, потому что там могут дать и недостоверную информацию.

Да, в Интернете легко можно встретить ценник намного дешевле, чем у официальных дилеров (скидка до 300 000 – 500 000 руб.), но здесь вы существенно рискуете. Неофициальные дилеры, перекупы не несут никакой ответственности за машину. Она может быть неисправна, под залогом, арестом, обременением. Бывает и так, что, заплатив деньги, клиент так и не получает машину. А бывает, что купил машину и счастливо ездит месяц, два, три, а потом получает повестку в суд, где и узнает о залоге, аресте.

В ловушку «серых» дилеров попадаются не только москвичи, но и обыватели из регионов, которые приезжают за скидками в столицу. Некоторым даже билет до Москвы оплачивали, лишь бы приехали и купили! Люди пытают автомобильное счастье в столицах, где, по их мнению, выбор и конкуренция больше, а значит, и цены ниже. Разбираться, где там официальный дилер, а где нелегальный, успевают не все или вообще об этом не задумываются.

Верьте не тому, что говорит менеджер, а тому, что написано в договоре.

Михаил Лазарев советует читать договор от и до:

— Особенно внимательно читайте текст мелким шрифтом, всё, что под звездочкой, все сноски. Договор должен быть с печатью, реквизитами. Не переводите авансы на личную карту менеджера, вы потом можете остаться и без машины, и без аванса.

Когда требуют аванс (задаток) за машину, внимательно изучайте условия покупки. Вернуть задаток в случае отказа от приобретения авто будет невозможно, если в договоре предоплата обозначена именно как задаток. И если присутствуют условия: отказаться от покупки автомобиля нельзя, другой автомобиль купить тоже нельзя. Получается кабальный договор для клиента.

При этом в договоре может быть прописан и пункт о праве продавца повысить стоимость автомобиля. А еще лучше не рискуйте, не ведитесь на грандиозные скидки. Ни один производитель и дилер не будет работать себе в убыток.

Treid-in в Москве не всегда выгоднее

Еще один важный момент. Сейчас у каждого дилера работает программа Treid-in: обмен подержанной машины на новую прямо в автосалоне (естественно, с доплатой за новый автомобиль). И многие опять же едут в Москву, им кажется, что там и цену за автомобиль с пробегом дадут больше, и на новый скидку существенную предоставят. А что получается в итоге?

Михаил Лазарев предупреждает, что особенной выгоды в Москве не ждите:

— В Москве сильно развит маркетинг, реклама на сайтах. Но все цены по России, как правило, одинаковы. В Москве могут дать, к примеру, якобы большую скидку на новый автомобиль, но вашу машину оценят гораздо дешевле.

К сожалению, вера в халяву сильна у русского человека, а вот внимания при чтении договора не хватает, итоговые цифры не анализируются. И на удочку столичных маркетологов попадают не просто обыватели, но и люди с юридическим образованием, и весьма подкованные товарищи. В итоге покупают они машину по такой же цене, что и во Владимире, а то и дороже. Не раз приезжали к нам клиенты в салон, начинали сравнивать цены и понимали, что переплатили. А иногда очень существенно.

Когда выгодно покупать автомобиль?

На форумах в Интернете ведутся споры и баталии, когда выгоднее покупать автомобиль, чтобы получить скидку. Некоторые советуют не стесняться и торговаться, мол, автосалон не рынок, но скидку получить всегда можно. Другие говорят, что январь – самый провальный месяц по продажам в автосалонах, на скидку можно рассчитывать в конце любого месяца, квартала или года. Третьи считают, что существенная скидка работает, когда меняется модельный ряд. Так ли это? Мы спросили и нашего эксперта.

— Обычно скидки предоставляются на не самые популярные модели, — поясняет Михаил. — Иногда зимой, когда машин на складах больше и нужно быстрее их реализовать, можно получить какой-то подарок, например, комплект зимней резины. Иногда автосалоны предлагают дополнительное оборудование, бонусы. Все зависит от их маркетинговой политики. А вот производитель при смене модельного ряда заблаговременно просчитывает количество машин предыдущей версии, чтобы успеть их распродать до того, как появится новая версия.

Как говорил Генри Форд, самый лучший автомобиль – новый! Мы желаем тем, кто хочет приобрести машину, купить самую лучшую!

Елена Середина

Заглавное фото: gazeta-mosina.pl