Как быстро отойти от новогоднего кутежа

Вот и наступил тот год, где вы точно похудеете, начнете новую жизнь, будете заниматься спортом… Или что ты там себе пообещал под куранты, дорогой читатель? А я вот пообещала сделать материал о собственном восстановлении после новогоднего кутежа. Если вы только сейчас входите в будничный ритм – это то, что вам нужно.

Что делать со сбитым режимом сна и бодрствования?

Если вы читаете эту статью – поздравляю, вам удалось проснуться и, вероятно, вы даже почти пережили первый рабочий день в этом году. Мне пришлось познать прелести пробуждения ранее двух дня несколько раньше. Врать не буду – 1 и 2 января я честно проспала почти полностью, а 4-го не спала вовсе. Только с 5-го числа начала восстановление. Свое утро я начинала не с кофе и даже не с хваленого зеленого чая, а с воды. Стакан холодной воды внутрь и контрастный душ снаружи – ох и бодрит, друзья.

Далее, чтобы не спать в течение дня, купила в ближайшей аптеке женьшень в таблетках (аккуратно, есть противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией). Да, в Интернете есть масса рецептов натуральных энергетиков, но, как показывает мой опыт, они не работают, если вы совсем не спали. Женьшень работает. Но лучше не злоупотреблять – будете похожи на крайне энергичного наркомана.

Очень бодрит аромат цитрусов. Особенно лимона. А уж его употребление в чистом виде тем более. Можно совместить пользу воды и лимона и употреблять такой напиток от сонливости.

Как проснуться и опять не уснуть, разобрались. Теперь вопрос: как уснуть вечером? Вам повезет, если вас вырубит из-за банальной усталости. Но все же для большинства из нас характерна постпраздничная бессонница. Методов быстрого засыпания много, но мне лично помог тот, что основан на дыхании и медитации.

Ложимся на спину, руки и ноги лежат, как вам удобно. Закатываем глаза под закрытыми веками, делаем очень глубокий вдох носом и медленный выдох ртом (как будто надуваем хрупкий шарик). При всем этом стараемся отпустить все мысли и заботы и пытаемся представить идеально черный цвет. Такой, как бархат или шерсть пантеры. Засыпается быстро, главное — действительно расслабиться. Кстати, такое упражнение очень полезно и для наших глаз: оно снижает их утомляемость и помогает сохранить остроту зрения.

Водно-солевой баланс – наше все

Если вы видите привес в пять килограммов – спокойно, это вода. Да-да, вы не ослышались, наесть столько жира за неделю с лишним физически невозможно. Проще от этого, конечно, не становится. Чаще всего такие отеки сопровождаются еще и тем, что оплывает лицо и мешки под глазами превращают глаза в щели. Будем бороться с этим, что же теперь поделаешь?

Соль, сладости и алкоголь очень хорошо задерживают влагу в организме. А теперь вспомните, чем вы питались в праздники, и все встанет на свои места. Пейте воду. Сколько именно – зависит от вашей массы, но в среднем 2 литра в сутки.

Если воды вы пьете достаточно, а лучше не становится (при этом у вас здоровые почки и сердце) – возможно водно-солевой баланс сбит в обратную сторону, то есть в сторону нехватки минеральных солей и микроэлементов. Такое тоже бывает. Я, в частности, этому очень подвержена, поэтому у меня на кухне обитает изотоник. Это напиток из магазинов спортивного питания. Он восполняет те соли, которые наш организм выводит вместе с потом. Очень хорошо снимает отеки и помогает даже справиться с похмельем – берите на заметку.

Добавим немного красоты в этот мир!

А теперь блок специально для представительниц прекрасного пола. С нового года мне удалось ввести несколько несложных правил, как становиться ухоженней с каждым днем. С удовольствием делюсь ими.

Для начала заведите календарик красоты.

Многие процедуры по уходу за собой рекомендуется выполнять раз в неделю, но некоторые необходимо делать через день или раз в три дня. Распределить их правильно вам поможет обычный еженедельник.

В своем я отмечаю, что и в какие дни мне надо сделать – очень помогает не забросить все на полпути. Если вы тренируетесь дома или в зале без инструктора — сюда же можно записывать, какие зоны и в какие дни вам нужно проработать.

Секрет блестящих локонов.

Как раз после Нового года я решила возобновить курс домашнего ламинирования волос. Когда-то давно я делала эту процедуру, и результаты меня очень радовали. Сама не помню, почему забросила, видимо, не хватило самодисциплины.

Итак, нам понадобится: пакетик желатина (у меня быстрорастворимый), вода, ваша любимая покупная маска для волос, пищевая пленка и фен. На свою длину чуть ниже лопаток я развожу половину пакета желатина тремя столовыми ложками теплой воды. После чего размешиваю, пока не исчезают комочки, добавляю чайную ложку маски или бальзама. Должна получиться консистенция сметаны. Эту массу я наношу на вымытые влажные волосы – на длину, корни не трогаем.

Укутываем волосы в пищевую пленку или шапочку для душа, прогреваем голову феном, чтобы компоненты лучше впитались в волос. Прогреваем несколько минут и кутаем волосы в полотенце. Достаточно подержать 20-30 минут. Далее смываем. А чем заняться, пока «работает» маска, расскажу ниже.

Убиваем целлюлит

Сразу оговорюсь, что первая стадия целлюлита, когда бугорки видны, если сжать кожу, это нормально. Такой целлюлит есть почти у каждой здоровой женщины, включая топ-моделей и фитоняшек. У меня первая стадия, но я бы очень не хотела, чтобы она стала больше.

Предотвращать недуг решила в два этапа. Первый – разгоняем кровоток и удаляем омертвевшие клетки кожи с помощью жгучего скраба. Массируем проблемные зоны не менее пяти минут. Далее смываем контрастным душем.

Второй этап – самый дешевый антицеллюлитный крем и обычный массажер. По каждому участку проблемных зон я прохожусь не менее 10 раз вверх, вниз и делаю 10 круговых движений (мне так удобнее считать).

Для профилактики эти действия достаточно совершать 1-2 раза в неделю, для борьбы с целлюлитом – через день курсом в один месяц.

Для длинных ресниц и густых бровей

Чтобы ресницы и брови радовали вас своей красотой – побалуйте их маслами. У меня готовая смесь миндального, касторового, репейного и виноградных косточек. Можно купить эти компоненты по отдельности и смешать в хорошо вымытой бутылочке из-под старой туши. Наносим смесь на ресницы и брови щеточкой за полчаса-час до сна (если нанести позже, глаза будут выглядеть опухшими). Такую процедуру можно проводить ежедневно.

Надеюсь, мои советы спасут вас, дорогие читатели! И в рабочий ритм вы войдете отдохнувшими, подтянутыми и неотразимыми!

Проверяла на себе постновогоднее выживание Алена Славина

Заглавное фото: greenboxremovalsleeds.co.uk