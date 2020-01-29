Как Антон Чехов связан с Владимирским краем?

Великий русский писатель Антон Павлович Чехов родился 160 лет назад — 17 (29 января) 1860 года. Его предки по материнской линии были коренными жителями Владимирской губернии. В 1854 году его мать Евгения Яковлевна вышла замуж за Павла Егоровича Чехова в городе Таганроге, где и родился будущий писатель. Но Владимирский край так или иначе всплывал на всем протяжении жизни Антона Павловича. Здесь жили его друзья, работал его младший брат, отсюда он черпал свое вдохновение. Юный Антон заслушивался историями, которые рассказывала сестра матери Феодосья Яковлевна из Шуйского уезда Владимирской губернии, человек, одаренный чувством юмора и фантазией. Давайте с помощью этого теста поближе познакомимся с людьми и местами Владимирской области, связанными с великим писателем.
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