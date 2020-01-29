Как Антон Чехов связан с Владимирским краем?

Великий русский писатель Антон Павлович Чехов родился 160 лет назад — 17 (29 января) 1860 года. Его предки по материнской линии были коренными жителями Владимирской губернии. В 1854 году его мать Евгения Яковлевна вышла замуж за Павла Егоровича Чехова в городе Таганроге, где и родился будущий писатель. Но Владимирский край так или иначе всплывал на всем протяжении жизни Антона Павловича. Здесь жили его друзья, работал его младший брат, отсюда он черпал свое вдохновение. Юный Антон заслушивался историями, которые рассказывала сестра матери Феодосья Яковлевна из Шуйского уезда Владимирской губернии, человек, одаренный чувством юмора и фантазией. Давайте с помощью этого теста поближе познакомимся с людьми и местами Владимирской области, связанными с великим писателем.

Из какой деревни Шуйского уезда Владимирской губернии была мать Чехова - Евгения Яковлевна Морозова? Горицы Тейково Фофаново Правильно! Неправильно! - В каком городе Владимирской губернии, судя по письмам, собирался Чехов работать доктором? Шуя Владимир Иваново-Вознесенск Правильно! Неправильно! - Кто из известных русских художников, с которым дружил Чехов, провел лето 1892 года в Городке под Болдино Владимирской губернии? Илья Репин Исаак Левитан Иван Шишкин Правильно! Неправильно! - Кто из братьев Чехова работал учителем в селе Дубасово Судогодского уезда? Александр Павлович Николай Павлович Иван Павлович Правильно! Неправильно! - Кого из актеров Малого театра, дебютировавшего на владимирской сцене, Чехов приглашал за компанию посетить наши края: «Весна, грачи, скворцы… Мы поедем сначала по железной дороге, а потом на лошадях. Остановимся в квартире брата, помещения у него достаточно»? Александр Ленский Александр Южин Сергей Головин Правильно! Неправильно! - В каком городе Владимирской губернии работал учителем писатель Александр Лазарев-Грузинский, которому Чехов помог выпустить книгу рассказов? Муром Киржач Ковров Правильно! Неправильно! - Какого петербургского писателя Чехов отговаривал переезжать во Владимир: «Ведь его там заедят комары, и скука там безысходная, историческая скука!»? Иван Леонтьев-Щеглов Владимир Короленко Всеволод Гаршин Правильно! Неправильно! - В каком городе Чехов на 9 лет близко сдружился с уроженцем с. Новоселки-Кудрино Александровского уезда Сергеем Елпатьевским, известным русским писателем и врачом по образованию? Таганрог Москва Ялта Правильно! Неправильно! - По какому произведению Чехова режиссер Эмиль Лотяну снимал в Суздале фильм «Мой ласковый и нежный зверь»? «Драма на охоте» «Скучная история» «Цветы запоздалые» Правильно! Неправильно! - Какая владимирская улица в 1935 году была названа именем Чехова? Зеленая Ильинская Зелено-Ильинская Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Как Антон Чехов связан с Владимирским краем? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook