Как Александр Грибоедов связан с Владимирским краем?

К какой губернии был приписан дворянский род Грибоедовых?

Где провел первые 7 лет своей жизни юный Сашенька Грибоедов?

Ими никто не хотел заниматься

Почему Грибоедовы продали свои владимирские владения?

По какой причине в 1812 году семья Грибоедовых опять переехала жить из Москвы во Владимир?

Спасались от нашествия французской армии

Не имели средств к проживанию в столице

Врачи рекомендовали сменить климат