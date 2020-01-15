Как Александр Грибоедов связан с Владимирским краем?

225 лет назад, 15 января 1795 года, в Москве родился Александр Сергеевич Грибоедов, русский дипломат, поэт, драматург, пианист, композитор, дворянин. Но нам он известен прежде всего благодаря пьесе в стихах «Горе от ума» (1824), которую до сих пор часто ставят в театрах России. Она послужила источником многочисленных крылатых фраз: «Счастливые часов не наблюдают», «И дым Отечества нам сладок и приятен!», «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Свежо предание, а верится с трудом», «А судьи кто?», «Дома новы́, но предрассудки стары»… Судьба Александра Сергеевича оказалась крепко-накрепко связана с Владимирской областью. Каким образом? Этому вопросу и посвящен новый тест.
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