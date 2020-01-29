Изменились правила оформления номеров на машину

С 1 января 2020 года вступил в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств». Теперь разрешено ставить транспортное средство на учет в ГИБДД с присвоением государственного регистрационного номера без получения физически самого знака. То есть просто выдается виртуальный номер (в нашей области уже выдали свыше 200 таких), а потом можно заказать их изготовление у частников. Всё больше водителей записываются в ГИББД через портал госуслуг и всё чаще автомобилисты обращаются в многофункциональные центры.