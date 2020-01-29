Изменились правила оформления номеров на машину

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Новый порядок регистрации автомобилей
С 1 января 2020 года вступил в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств». Теперь разрешено ставить транспортное средство на учет в ГИБДД с присвоением государственного регистрационного номера без получения физически самого знака. То есть просто выдается виртуальный номер (в нашей области уже выдали свыше 200 таких), а потом можно заказать их изготовление у частников. Всё больше водителей записываются в ГИББД через портал госуслуг и всё чаще автомобилисты обращаются в многофункциональные центры.
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За номерами - к частникам
Со временем практика выдачи виртуальных номеров станет повсеместной: металлические госзнаки ГИБДД выдавать не будет. База у всех РЭО общая. Из какого бы региона водитель не пожаловал, система автоматически выдаст цифры субъекта РФ по месту прописки. Получить металлические рамки можно будет только у частников. Их много. Около УГИБДД во Владимире работает сразу три конторы. Цена за один номер — 1000 рублей, за два и после оформления в ГИБДД — 1800 рублей.
Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД Владимира:
- Основное, что поменялось — регистрационные знаки будут храниться не в подразделении ГИБДД, а у собственника на руках.
- С ними он может приехать в любое отделение.
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Родной «33» вытеснит иногородних
С 1 января введена новая процедура присвоения государственных регистрационных номеров. «Своих» теперь узнаем издалека. При любом переоформлении и регистрации машин иногородних номеров владимирским автомобилистам больше не дадут.
Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД Владимира:
- Вернулась привязка к региону. То есть если гражданин во Владимирской области приобретает автомобиль с иногородними номерами, то он будет обязан изменить регистрационные знаки.
- Речь идет и о смене собственника, и о месте жительства.
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Автосалонам будут выдавать номера
Автосалоны и дилеры производителей автомобилей наращивают список услуг, удобных для клиентов. На подходе — выдача госзнаков. Частники, как и власти, стремятся к системе «одного окна». Пришел в салон, выбрал машину, тут же оформил кредит, полис ОСАГО, зарегистрировал авто и получил на него номера. Без регистрационных номеров ездить запрещено. Поэтому привязка к автосалону логична. Но реестра автосалонов и дилеров пока нет.
Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД Владимира:
- Должна быть сертифицированная организация, которая пройдет определенную аккредитацию.
- Ей будет позволена выдача государственных знаков. Принцип действия будет по аналогии с выдачей прав через многофункциональные центры предоставления услуг.
- Будет собираться пакет документов и передаваться в ГИБДД.
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Можно будет купить «красивые» номераМинэкономразвития РФ разработало проект документа, согласно которому физические лица смогут резервировать «красивые» регистрационные номера транспортных средств. За повышенную госпошлину можно будет закрепить за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр с помощью портала госуслуг. Размер платы пока не определен. Еще одна возможность получить красивый номер предусмотрена через торги. Опубликованы примерные тарифы на сочетания букв и цифр. К примеру, комбинация «252» обойдется в 5 тысяч рублей, а «030» — 100 тысяч рублей, «007» — 300 тысяч рублей. Пока идет общественное обсуждение проекта. Законодатели намерены его внедрить с января 2021 года.
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