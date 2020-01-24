Инвалид-колясочник проиграла суд мэрии Коврова

Инвалид-колясочник Екатерина Сухинина проиграла тяжбу, затеянную с мэрией Коврова. 25-летняя девушка пыталась добиться переселения с пятого этажа муниципальной квартиры на первый. В её доме нет лифта, а она может передвигаться лишь на коляске. Поэтому Катя вынуждена преимущественно находиться дома. Несколько лет её семья просит чиновников поменять квартиру — дать жилье, которое обеспечит возможность девушке появляться в городе. Пока безрезультатно. В декабре прошлого года Екатерина Сухинина подала в суд на мэрию, наняв частного владимирского адвоката. В удовлетворении иска ей отказали.

Екатерина Сухинина о решении суда:

У меня был последний суд насчет квартиры. И я его не выиграла.

Мне попался плохой адвокат. Он неправильно составил исковое заявление. Поэтому мне отказали.

Но я буду бороться дальше. Надеюсь, что меня переселят.

«Призыв» ещё в декабре начал следить за этим судебным процессом. Уже тогда в разговоре с нами ковровские чиновники дали понять, что иск Сухининых обречён на провал. Ни о каком обмене квартиры в документе речи не шло.

В иске не было требования поменять жильё, утверждают чиновники.

— В иске требовалось устранить нарушения федерального законодательства (то есть установить пандус, спуск, лифт в доме) и взыскать компенсацию за моральный вред. Ни о каком обмене жилья речи не было, — утверждает юрист-консультант ковровской администрации Наталья Кузина.

«Призыв» дозвонился до адвоката Екатерины, но тот, сославшись на болезнь, не стал разговаривать и пояснять решение суда. К слову, за свои услуги он взял с девушки около 30 тысяч рублей плюс компенсацию за транспортные расходы… Теперь инвалид-колясочник намерена добиваться справедливости, заручившись прокурорской поддержкой. Это следовало бы сделать ещё раньше.

— Нанимать адвоката не буду, а попробую отстаивать свои права при поддержке прокуратуры, которая в силу своих полномочий должна защищать интересы инвалидов в суде, — рассказала «Призыву» Екатерина. — Раньше я просто не знала, что на суде мои интересы может представлять прокурор, причем совершенно бесплатно.

В соответствии с 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» от 21.11.2011 инвалиды 1-й и 2-й групп, а также малообеспеченные граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи.

Несчастный случай, после которого девушка стала инвалидом, произошел пять лет назад. В автомобильной аварии она сломала шейные позвонки. Но шансы на выздоровление есть. Катя — очень активная и общительная девушка. Каждый день она тренируется, а ещё участвует в телевизионных программах, побеждает в конкурсах красоты.

Каждое лето она проходит реабилитацию в Крыму. И добилась хороших результатов. В первое время не способная сама держать ложку и сидеть, сейчас девушка полностью себя обслуживает, даже может управлять машиной.

— Я верю, что восстановлюсь. В этой жизни возможно всё. Но даже если этого не произойдет, я не отчаиваюсь. Я уже привыкла к коляске. Просто очень бы хотелось, чтобы у нас была доступная среда для перемещения, — говорит Катя.

На следующей неделе Екатерину Сухинину на личном приёме ждет мэр Коврова. Она надеется на положительный результат этой встречи. Возможно, в жилом фонде города оружейников для инвалида-колясочника всё-таки найдется муниципальное жильё на первом этаже. «Призыв» будет следить за развитием ситуации.

Татьяна Данилова

Фото и видео из личного архива Екатерины Сухининой