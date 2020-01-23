Идут последние приготовления к приёму детей в новые ясли

Новые ясли готовятся принять владимирских малышей. Их — четыре: на улицах Крайнова, Завадского, Сурикова и 1-й Пионерской. Сегодня «Призыв» побывал там вместе с чиновниками и общественниками. Многие наши читатели поведут сюда своих детей, а те, кто уже ходит или собирается пойти в другие ясли, могут сравнить условия в детских учреждениях.

Каждые новые ясли рассчитаны на 50 мест.

Группы все типовые. В каждом новом корпусе их две — по 25 человек. В ясли будут принимать малышей от 1,5 до 3 лет. Мебель — стульчики, диваны, кроватки с бортиками — рассчитаны именно на малышей. Ясли построены по новым стандартам. Здесь предусмотрены и свои правила безопасности. В каждом помещении есть эвакуационный выход.

Надежда Маликова, заведующая детским садом № 62:

У нас сделаны щеколды. То есть это не на ключах выходы. Поэтому при чрезвычайной ситуации всё оборудовано таким образом, что щеколда отворачивается, и дверь свободно открывается для проведения эвакуации.

Всё происходит по алгоритму, который определен среди сотрудников, которые отвечают за жизнь и безопасность детей.

Особая гордость яслей — система «теплый пол», ионизатор воздуха, установленный в группах, а также свой пищеблок с цехами, буфет. А ещё в новых яслях не надо будет класть на батарею мокрые варежки и штаны. Для этого здесь установлены специальные сушильные шкафы.

Садику на улице Крайнова, где возведён корпус новых яслей, почти 50 лет. Сейчас здесь воспитываются 339 детей. На очереди 48 малышей, желающих заехать в ясли.

Вера Мельникова, заведующая детским садом № 87:

Но пока они оформляются, они к этому времени немного подрастут уже.

Потому что, сами понимаете, надо пройти медкомиссию, потом прививочку у нас, как всегда, не сделали.

Ещё месяц-полтора уйдут на устройство детишек.

Пока на территории садиков строили новые ясли, отремонтировали и старые здания. На действующих корпусах заменили окна, входные двери, подлатали крышу, укрепили цоколь и отмостку. Вокруг садиков поставили новые заборы, заменили освещение, обновили веранды, игровое оборудование на площадках. На благоустройство 4 старых дошкольных учреждений по отдельной программе было выделено около 21 миллиона рублей из областного и городского бюджетов.

Сегодня новые ясли проинспектировали представители общероссийского народного фронта.

— Вопрос реализации нацпроекта «Демография» стоит на контроле ОНФ, в том числе нашего регионального отделения. Мы ещё летом смотрели и обсуждали эти вопросы: как идут торги, подготовка? В сентябре мы были на этих стройках. И я скажу честно, у меня при возведении цокольных этажей были сомнения – смогут ли всё сделать? Уложатся ли к сроку — к концу года? Закупят ли оборудование? Я сегодня искренне поздравляю тех людей, кто это сделал. Молодцы все сотрудники дошкольных учреждений, — сообщила «Призыву» член регионального штаба ОНФ Ирина Калмыкова.

В штабе ОНФ озвучили и пожелания застройщику яслей – восстановить все придомовые территории, пострадавшие в ходе стройки дошкольных учреждений. Жители этих домов неоднократно жаловались в мэрию на «раскопки» в своих дворах.

В этом году строительство яслей в рамках нацпроекта продолжится. Типовые корпуса на 50 мест появятся на улице Тихонравова и в микрорайоне Полянка.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»