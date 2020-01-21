И.о главного врача ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г.Владимира» привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении и.о главного врача ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г.Владимира» по признакам нарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В декабре 2018 года должностным лицом заказчика на сайте ЕИС РФ в сфере закупок не был своевременно размещен документ об исполнении контракта на закупку лицензий на программное обеспечение для нужд учреждения, заключенного с ООО «Лад-Софт» 29.11.2018.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным и.о главного врача ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г.Владимира» в совершении административного правонарушения и привлек её к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.