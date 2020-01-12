«Гвардейский Новый год» отметили под Ковровом

Более полутысячи человек приехали в село Павловское Ковровского района отметить «Гвардейский Новый год». Это традиционный зимний праздник в «Усадьбе двух генералов» — сравнительно недавно (три года назад) открытом музей. Особенность мероприятия — сочетание зрелищного представления и многочисленных конкурсов с приобщением к славным страницам истории нашего края.

На праздник приехали гости из Владимира, Коврова и Ковровского района, Вязников и Камешково.

Организаторам праздника пришлось понервничать. Снега было мало, а без него обширный усадебный парк выглядел совсем не по-зимнему. Да и один из самых востребованных парковых объектов в это время года — двухуровневая катальная горка могла оказаться «вне игры». Но в итоге все устроилось, как нельзя лучше. Парк оказался покрытым белым чистым снегом, ветер оказался несильным и не слишком холодным. Павловское радовало гостей классическим видом старинного русского села в разгаре зимы.

А народу приехало немало. Больше 500 человек. Одних только вязниковцев прибыло сразу два автобуса, не считая отдельных авто. А для ковровчан, не располагающих личным автотранспортом, музей предоставил большой автобус, совершенно бесплатно доставивший пассажиров из Коврова, а потом увезший их обратно в город. Присутствовали представители всех поколений — от малышей до пенсионеров. Многие приехали целыми семьями с детьми и внуками. В том числе руководители нескольких районов.

Веселились от души. Зажигательную программу провели коллективы камешковского ДК «13-й Октябрь». Можно было попеть и потанцевать вволю, поводить хоровод вокруг новогодней елки, принять участие в веселых конкурсах. Всем желающим предоставлялась возможность поупражняться в верховой езде, попробовать свою меткость в валенковом тире и в стрельбе из настоящего лука, покататься с высокой горки на ледянках и «ватрушках». Каждый мог ощутить себя средневековым витязем в настоящих доспехах — в металлическом шлеме, с «всамделишными» мечом и щитом в руках. А потом подняться в этом великолепии на крепостную башню воссозданного острога князей Пожарских.

В музее проводились экскурсии, предоставлялась возможность запечатлеть себя в исторических костюмах, расписать свой особый новогодний шар, специально для детей предназначалось представление «Маша и Щелкунчик» в интерьерах усадебного флигеля. Впервые в празднике был задействован леванидовский павильон, возрожденный в усадебном парке в минувшем 2019 году и украшенный копией найденного в одном из музеев Саратовской области парадного портрета генерала Леванидова.

В 2020 году по визуальному подсчёту (вся усадьба находится под видеонаблюдением) праздник оказался наиболее популярным относительно трёх предшествующих лет.

Неподалеку от парковой сцены разместилась зазывавшая ароматным дымком зона общепита, где можно было подкрепиться горячим чаем с разными закусками, в том числе с непременным для подобных «уличных» мероприятий шашлыком. Продавались мед и сыр местного производства — соответственно с усадебной пасеки и на основе молока павловского сельхозпредприятия «Муравия».

Николай Фролов

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