Готовым переехать в села учителям пообещали миллион рублей

С сегодняшнего дня во Владимирской области начинается реализация программы «Земский учитель». В соответствии с ней педагоги, трудоустроившиеся в школы сёл и малых городов с населением не более 50 тысяч человек, получат подъёмные — один миллион рублей.

Основные условия программы: возраст претендента – до 55 лет, наличие среднего профессионального или высшего образования, готовность переехать в село не менее чем на 5 лет. К участию в отборе не допускаются претенденты, проживающие или работающие в муниципальном образовании или в городском округе, куда планируется переезд.

Прием заявок на участие в программе продлится до 15 апреля.

Документы можно подать в электронном виде или на бумажном носителе только на 1 вакансию. На сегодняшний день на сайте программы «Земский учитель» во Владимирской области предлагается… всего 7 вакансий. Учителя математики требуются в Вахромеевскую школу Камешковского района, Ильинскую школу Судогодского района и школу № 5 Кольчугинского района. В школу № 10 города Струнино ищут учителя начальных классов, в школу № 1 города Радужного — учителя истории и обществознания, в Садовую школу Суздальского района — учителя русского языка и литературы. Учитель английского языка требуется в школу № 1 Юрьева-Польского.

Реализация программы включает следующие этапы:

16 — 30 апреля — отбор претендентов на уровне субъекта РФ;

1 — 15 мая — утверждение списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты;

16 мая — 15 июня — знакомство с местом работы;

5 июня — 20 июля — заключение трудового договора;

1 сентября — 1 декабря — оформление и получение компенсационной выплаты.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 2020 года во Владимирской области стартует региональный проект «Учитель будущего». Учителей начнут массово перестраивать под современных детей.

Ольга Ефремова

Фото: edu.rin.ru