Горка гигантского корабля в сквере на Комиссарова сломалась

Ещё одна детская горка в новом сквере Владимира не устояла под напором детей. Рядом с Красносельским прудом на Комиссарова сломалась закрытая горка-тоннель. Она является частью игрового оборудования корабля. Сейчас спускаться по горке опасно. Её основание внизу полностью разбито. Напомним, что благоустройство сквера обошлось городу в 28 миллионов рублей. Такие горки на сайтах поставщиков стоят от 40 до 50 тысяч рублей.

— Я гуляла в эти выходные с ребенком в этом сквере. Мой пятилетний сын забрался на корабль, хотел прокатиться на своей любимой горке-трубе. Хорошо, я вовремя увидела, что она сломана. Предупредила его, чтобы не скатывался. Можно не только штаны порвать, но и покалечиться, — возмутилась Кристина Павлова, жительница Доброго.

О ситуации с горкой в администрации Фрунзенского района уже знают. Оказывается, поломка случилась ещё перед Новым годом. И этот спуск должен быть закрыт. Чиновники в свою очередь уверены, что горку сломали намеренно, а не в результате эксплуатации.

— Сейчас будут устанавливать причину. На обычную поломку это не похоже, кто-то безобразничал. Горка эта пока находится на гарантии, и в ближайшее время будут решать вопросы по замене этого сегмента, – пояснили ситуацию в пресс-службе мэрии. – В таком состоянии, естественно, не оставят.

Сломанную конструкцию должны демонтировать.

В прошлом году аналогичные поломки произошли на горках в сквере за Городским Дворцом культуры. Игровое оборудование, которое передали на баланс ГДК, лишилось сразу двух спусков. Сейчас на месте маленькой пологой горки установлен детский скалодром. А на месте винтового ската остался лишь столб.

— Вандалы всё разрушили основательно. Вопрос был не в том, что горка не выдержала. Мало того что на ней прыгали, так её ещё и ковыряли. Соответственно ни в какие гарантийные обязательства это не могло войти. Это была откровенная умышленная порча имущества, – подчеркивает Наталья Загубняя, директор ГДК. – Мы порой в шоке от вандализма людей. Принципиально что-то сломать, разбить. А чтобы это всё восстановить, потребуются безумные деньги. Но нам пошла навстречу компания, которая их устанавливала, и на место полотна горки установили скалодром. Всё, что опасно для здоровья, демонтировали. Денег на замену всех поломок у Дворца культуры нет. То, что в наших силах, мы восстанавливаем. У нас ведь сетку-рабицу постоянно разрывают на футбольной площадке.

На благоустройство сквера у Городского Дворца культуры из бюджета было выделено 30 миллионов рублей. И сейчас поддерживать это место в порядке затратно. Работники культуры в очередной раз просят владимирцев быть совестливее и сохранять места отдыха в должном виде.

Ранее «Призыв» сообщал, что с новой площадки-корабля упал ребенок.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»