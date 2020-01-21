Главврач Александровской районной больницы ушел в отставку

Главный врач Александровской районной больницы Александр Обидин уволился со своей должности. О его новом месте работы пока ничего неизвестно. Есть версия, что Обидин уехал в столицу. В больнице назначен временно исполняющий обязанности главного врача, сообщает издание «Новый город Александров».

Александр Обидин проработал в больнице меньше года.

Александр Обидин приехал во Владимирскую область из Москвы. На должности главврача он проработал около 10 месяцев и оказался в эпицентре громкого скандала. При нем произошли массовые протесты медицинского персонала, который готов был уволиться из-за понижения стимулирующих надбавок.

Ранее «Призыв» сообщал, что областной клинической больницей будет руководить новый главврач Игорь Бондаренко. Бывший главврач обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: yandex.ee/maps