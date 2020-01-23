Главный врач ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника №1 г.Владимира» привлечена к административной ответственности в виде штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица – главного врача ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника №1 г.Владимира».

При рассмотрении было установлено, что товарная накладная на поставленный по контракту товар размещена в реестре контрактов в единой информационной системе в нарушение срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в сфере закупок. Акт приемки – передачи товара в реестре контрактов заказчиком не размещен.

Нарушение требований части 2, 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в сфере закупок содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ – несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчикам, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – главного врача ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника №1 г.Владимира» виновной в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.